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        Tekirdağ'da karısının arkadaşını bıçakla öldüren, eşini de ağır yaralayan zanlı tutuklandı

        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde karısının yemek yediği kişiyi bıçakla öldüren, eşini de ağır yaralayan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.12.2024 - 16:08 Güncelleme: 10.12.2024 - 16:19
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        Tekirdağ'da karısının arkadaşını bıçakla öldüren, eşini de ağır yaralayan zanlı tutuklandı
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        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde karısının yemek yediği kişiyi bıçakla öldüren, eşini de ağır yaralayan zanlı tutuklandı.

        Reşadiye Mahallesi Mustafa Kemal Caddesi'nde bir börekçide eşi Mavuş E. (29) ile yemek yiyen Hayrullah K'yi öldüren, eşini de yaralayan Aykut E, emniyetteki işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemleri altında Çorlu Adliyesi'ne getirildi.

        Konuşma engelli olduğu için ifadesi tercüman aracılığıyla alınan Aykut E, savcılıktaki ifadesinde, evden işe gitmek için çıkan eşini takip ettiğini, eşini börekçide bir kişiyle gördüğünde çok sinirlendiğini, aynı sokak üzerinde bulunan bir iş yerinden bıçak satın alarak börekçiye geldiğini ve olayın gerçekleştiğini kaydetti.

        Zanlı ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

        Dün Reşadiye Mahallesi Mustafa Kemal Caddesi'nde bir börekçiye giden Aykut E. eşi Mavuş E. (29) ile Hayrullah K'yi (35) yemek yerken görmüş, Hayrullah K'yi boğazından, eşini de vücudunun farklı yerlerinden bıçakla yaralamıştı.

        Hayrullah K. olay yerinde hayatını kaybetmiş, ağır yaralanan Mavuş E. ise Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılmış, zanlı polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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