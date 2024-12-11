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        Yelkende Tekirdağ Trofesi 2. Ayak Yarışları sona erdi

        Tekirdağ Yelken ve İhtisas Kulübü faaliyet programında yer alan Tekirdağ Trofesi Yelken Yarışları'nda 2. ayak tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.12.2024 - 09:40 Güncelleme: 11.12.2024 - 09:49
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        Yelkende Tekirdağ Trofesi 2. Ayak Yarışları sona erdi
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        Tekirdağ Yelken ve İhtisas Kulübü faaliyet programında yer alan Tekirdağ Trofesi Yelken Yarışları'nda 2. ayak tamamlandı.

        Organizasyonda 76 sporcu mücadele etti.

        Marmara Denizi açıklarında startı verilen yarışlar, ILCA 4, ILCA 6 ve optimist kategorilerinde yapıldı.

        Yarışların ardından düzenlenen ödül töreninde Türkiye Yelken Federasyonu Tekirdağ Temsilcisi Birol Uzel ve kulüp yetkilileri tarafından sporculara madalyaları verildi.

        Yarışlarda kategorilerine göre dereceye giren sporcular şunlar:

        - Optimist genel

        1. Ahmet Arel Barut

        2. Emir Tombuloğlu

        3. Eren Çakır

        - Optimist kızlar

        1. Melis Bolat

        2. Janset Tuğan

        3. Ece Destereci

        - ILCA 4

        1. Andriana Nikolaeva

        2. Utku Aksoy

        3. Ege Subaşı

        - ILCA 4 kızlar

        1. Andriana Nikolaeva

        2. Naz Genç

        3. Ela Toklıcan

        - ILCA 6

        1. Kutsal Güneş Kurnaz

        2. Ege Ayyıldızbayraktar

        3. İlayda Şen

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