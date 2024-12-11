Yelkende Tekirdağ Trofesi 2. Ayak Yarışları sona erdi
Tekirdağ Yelken ve İhtisas Kulübü faaliyet programında yer alan Tekirdağ Trofesi Yelken Yarışları'nda 2. ayak tamamlandı.
Tekirdağ Yelken ve İhtisas Kulübü faaliyet programında yer alan Tekirdağ Trofesi Yelken Yarışları'nda 2. ayak tamamlandı.
Organizasyonda 76 sporcu mücadele etti.
Marmara Denizi açıklarında startı verilen yarışlar, ILCA 4, ILCA 6 ve optimist kategorilerinde yapıldı.
Yarışların ardından düzenlenen ödül töreninde Türkiye Yelken Federasyonu Tekirdağ Temsilcisi Birol Uzel ve kulüp yetkilileri tarafından sporculara madalyaları verildi.
Yarışlarda kategorilerine göre dereceye giren sporcular şunlar:
- Optimist genel
1. Ahmet Arel Barut
2. Emir Tombuloğlu
3. Eren Çakır
- Optimist kızlar
1. Melis Bolat
2. Janset Tuğan
3. Ece Destereci
- ILCA 4
1. Andriana Nikolaeva
2. Utku Aksoy
3. Ege Subaşı
- ILCA 4 kızlar
1. Andriana Nikolaeva
2. Naz Genç
3. Ela Toklıcan
- ILCA 6
1. Kutsal Güneş Kurnaz
2. Ege Ayyıldızbayraktar
3. İlayda Şen
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