Tekirdağ'da tarihi eser operasyonunda bir şüpheli yakalandı

Ekipler, ilçede bir evde yaptıkları aramada, tarihi eser olduğu değerlendirilen 150 obje, 80 sikke ve 2 dedektör ele geçirdi.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde evinde tarihi eser olduğu değerlendirilen obje ve sikkeler ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

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