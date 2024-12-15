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        Tekirdağ'da tarihi eser operasyonunda bir şüpheli yakalandı

        Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde evinde tarihi eser olduğu değerlendirilen obje ve sikkeler ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.12.2024 - 09:32 Güncelleme: 15.12.2024 - 10:19
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        Tekirdağ'da tarihi eser operasyonunda bir şüpheli yakalandı
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        Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde evinde tarihi eser olduğu değerlendirilen obje ve sikkeler ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma gerçekleştirdi.

        Ekipler, ilçede bir evde yaptıkları aramada, tarihi eser olduğu değerlendirilen 150 obje, 80 sikke ve 2 dedektör ele geçirdi.

        Ev sahibi Y.G. gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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