Tekirdağ'da tarihi eser operasyonunda bir şüpheli yakalandı
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde evinde tarihi eser olduğu değerlendirilen obje ve sikkeler ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde evinde tarihi eser olduğu değerlendirilen obje ve sikkeler ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma gerçekleştirdi.
Ekipler, ilçede bir evde yaptıkları aramada, tarihi eser olduğu değerlendirilen 150 obje, 80 sikke ve 2 dedektör ele geçirdi.
Ev sahibi Y.G. gözaltına alındı.
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