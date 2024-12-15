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        Tekirdağ'da lodos nedeniyle sahilde kırmızı yosun birikti

        Tekirdağ'da kuvvetli rüzgar nedeniyle sahilin bir kısmı kırmızı yosunla kaplandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.12.2024 - 14:44 Güncelleme: 15.12.2024 - 14:48
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        Tekirdağ'da lodos nedeniyle sahilde kırmızı yosun birikti
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        Tekirdağ'da kuvvetli rüzgar nedeniyle sahilin bir kısmı kırmızı yosunla kaplandı.

        Kentte dünden bu yana etkili olan lodosla oluşan dalgalar, kıyıya yosun ve çeşitli atıklar sürükledi.

        Sahildeki bazı alanlarda kırmızı yosun birikti.

        Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Lokman Hakan Tecer, AA muhabirine, yosunların zaman zaman rüzgarla kıyıda biriktiğini söyledi.

        Yosunların çevre kirliliğinden kaynaklanmadığını dile getiren Tecer, "Bu mevsimde bu durum gayet normal. Vatandaşların telaşlanmasını gerektirecek bir durum söz konusu değil. Belki kötü koku yapabilir, onun dışında bir olumsuz etkisi olmaz." dedi.

        Balıkçı Erdal Coşkunçay da lodosla kıyıda biriken havanın normale dönmesiyle dağılacağını ifade etti.

        Kentte bugün sağanağın aralıklarla etkili olması bekleniyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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