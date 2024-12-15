Tekirdağ'da lodos nedeniyle sahilde kırmızı yosun birikti

Tekirdağ'da kuvvetli rüzgar nedeniyle sahilin bir kısmı kırmızı yosunla kaplandı.

Kentte dünden bu yana etkili olan lodosla oluşan dalgalar, kıyıya yosun ve çeşitli atıklar sürükledi.

Sahildeki bazı alanlarda kırmızı yosun birikti.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Lokman Hakan Tecer, AA muhabirine, yosunların zaman zaman rüzgarla kıyıda biriktiğini söyledi.

Yosunların çevre kirliliğinden kaynaklanmadığını dile getiren Tecer, "Bu mevsimde bu durum gayet normal. Vatandaşların telaşlanmasını gerektirecek bir durum söz konusu değil. Belki kötü koku yapabilir, onun dışında bir olumsuz etkisi olmaz." dedi.

Balıkçı Erdal Coşkunçay da lodosla kıyıda biriken havanın normale dönmesiyle dağılacağını ifade etti.