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        Tekirdağ'da asayiş

        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2024 - 08:58 Güncelleme: 18.12.2024 - 08:58
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        Tekirdağ'da asayiş
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        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Nusratiye Mahallesi Kömürcü Caddesi'nde bir apartmanın 4'üncü katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekipleri dumandan etkilenen bir kişiyi evin balkondan alarak tahliye etti.

        Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan kişi ardından Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, dairede hasar oluştu.

        - Üzerinde uyuşturucu bulunan şüpheli gözaltına alındı

        Çerkezköy ilçesinde üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kızılpınar Atatürk Mahallesi'nde şüphe üzerine E.G'yi durdurdu.

        Üst aramasında bir miktar uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

        -Ruhsatsız tabanca ele geçirildi

        Çerkezköy ilçesinde üst aramasında ruhsatsız tabanca ele geçirilen kişi gözaltına alındı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Atatürk Mahallesi'nde şüphe üzerine N.Y'yi durdurdu.

        Üst aramasında ruhsatsız tabanca ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

        -Süleymanpaşa'da 15 bin makaron ele geçirildi

        Süleymanpaşa ilçesinde bir otomobilde 15 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Ekipler, TOKİ uygulama noktasında şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

        Otomobilde yapılan aramada 15 bin makaron ele geçirdi.

        Araç sürücüsü hakkında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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