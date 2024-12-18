Tekirdağ'da asayiş

Otomobilde yapılan aramada 15 bin makaron ele geçirdi.

Süleymanpaşa ilçesinde bir otomobilde 15 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

İtfaiye ekipleri dumandan etkilenen bir kişiyi evin balkondan alarak tahliye etti.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Nusratiye Mahallesi Kömürcü Caddesi'nde bir apartmanın 4'üncü katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

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