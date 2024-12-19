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        Tekirdağ'da Uluslararası Balkan Sempozyumu başladı

        Tekirdağ'da Uluslararası Balkan Sempozyumu düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2024 - 13:58 Güncelleme: 19.12.2024 - 14:39
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        Tekirdağ'da Uluslararası Balkan Sempozyumu başladı
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        Tekirdağ'da Uluslararası Balkan Sempozyumu düzenlendi.

        Eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Balkan Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezince, Rektörlük Konferans Salonu'nda düzenlenen sempozyumda, dünyanın her yerlerinde farklı inanç ve dile sahip insanların bir arada barış içinde yaşayabilecekleri bir ortamın hasreti çektiğini söyledi.

        Ortadoğu'da farklı mezhepler veya inanç gruplarıyla yaşanan tartışmaların zaman zaman çatışmaya dönüştüğünü aktaran Şentop, "Suriye özelinde yaşadıklarımız bize bu acı hakikati gösteriyor. Barış ortamında yaşama örneği ortaya koyan Osmanlı'nın anlatılacağı toplantı çok kıymetli. Sadece tarihe değil, bugüne ışık tutacak. Geleceğe yönelik çıkarımlar içinde zemin teşkil edecek."diye konuştu.

        Tekirdağ Valisi Recep Soytürk ise Balkanlarla ekonomik, sosyal ve kültürel anlamda ciddi bir etkileşim içerisinde olduklarını belirtti.

        Balkan ülkeleri arasında ekonomik ticareti arttırmayı hedeflediklerini anlatan Soytürk, "Tekirdağ'a özel bir görev düşüyor. Trakya içerisinde ekonomik alanda en büyük ilimiz Tekirdağ. 14 OSB'si, 3 endüstri bölgesi, 3 bin 287 sanayi tescilli firmamız var. Ulaşım, ekonomik, ticaret bakımından Tekirdağ önemli bir üsttür. Balkan ülkeleriyle ticaretin Tekirdağ üzerinden arttırılmasının öneminin altını çizmek isterim." dedi.

        Sempozyumda, NKÜ Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin ve Kuzey Makedonya eski Cumhurbaşkanı Prof. Dr. Gjorge Ivanov da bir konuşma yaptı.

        Konuşmaların ardından Şahin tarafından Şentop ve Ivanov'a tablo hediye edildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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