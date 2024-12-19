Tekirdağ'da konservatuvar öğrencileri "özel çocuklara" konser verdi

Konservatuvar öğrencileri, "Boş kalan çerçeve", "Sevdan olmasaydı", "Sevmekten kim usanır" gibi eserlerini seslendirdi.

NKÜ Türk Müziği Devlet Konservatuvarı Doç. Dr. Muhittin Özdemir ve Öğretim Görörevlisi Dr. Volkan Kaptan'ın koordinatörlüğünde üniversite öğrencileri özel çocukların eğlenceli vakit geçirmesi için vakıfta bir araya geldi.

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