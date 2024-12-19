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        Tekirdağ'da konservatuvar öğrencileri "özel çocuklara" konser verdi

        Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Türk Müziği Devlet Konservatuvarı öğrencileri, Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı (ZİÇEV) Tekirdağ Şubesinde eğitim gören öğrencilere müzik dinletisi sundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2024 - 15:42 Güncelleme: 19.12.2024 - 16:05
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        Tekirdağ'da konservatuvar öğrencileri "özel çocuklara" konser verdi
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        Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Türk Müziği Devlet Konservatuvarı öğrencileri, Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı (ZİÇEV) Tekirdağ Şubesinde eğitim gören öğrencilere müzik dinletisi sundu.

        NKÜ Türk Müziği Devlet Konservatuvarı Doç. Dr. Muhittin Özdemir ve Öğretim Görörevlisi Dr. Volkan Kaptan'ın koordinatörlüğünde üniversite öğrencileri özel çocukların eğlenceli vakit geçirmesi için vakıfta bir araya geldi.

        Konservatuvar öğrencileri, "Boş kalan çerçeve", "Sevdan olmasaydı", "Sevmekten kim usanır" gibi eserlerini seslendirdi.

        Özel çocuklar, zaman zaman söylenen şarkılara eşlik etti.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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