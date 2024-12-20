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        Tekirdağ'da kaza yapan tırda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü

        Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde kaza yapan tırda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2024 - 15:32 Güncelleme: 20.12.2024 - 15:36
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        Tekirdağ'da kaza yapan tırda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü
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        Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde kaza yapan tırda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

        Ö.T'nin kullandığı 34 KBY 527 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Malkara - Keşan yolu üzerinde devrildi.

        Devrildikten sonra yanmaya başlayan tırı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü Ö.T. sağlık ekipleri tarafından Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

        Kaza nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan trafik akışı, tırın çekiciyle yoldan kaldırılmasıyla normale döndü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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