Tekirdağ'da vefat eden Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Törene, Helvacı'nın yanı sıra, 95. Zırhlı Tugay Komutanlığı Kurmay Başkanı Tank Albay Uğur Yüce, Şarköy Belediye Başkanı Alpay Var, İlçe Jandarma Komutanı Oğuzhan Şimşek, Sahil Güvenlik Komutanı Bahattin Aydın, Baykan'ın yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.