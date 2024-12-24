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        Tekirdağ'da vefat eden Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı

        Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde vefat eden 96 yaşındaki Kore gazisi Hüseyin Turhan Baykan'ın cenazesi toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.12.2024 - 19:02 Güncelleme: 24.12.2024 - 19:20
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        Tekirdağ'da vefat eden Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı
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        Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde vefat eden 96 yaşındaki Kore gazisi Hüseyin Turhan Baykan'ın cenazesi toprağa verildi.

        Tedavi gördüğü Şarköy Devlet Hastanesinde vefat eden Baykan'ın, Türk bayrağına sarılı naaşı, askerlerin omzunda Çarşı Camisi'ne getirildi.

        Baykan'ın cenazesi, ikindi vakti kılınan namazın ardından ilçe mezarlığında toprağa verildi.

        Şarköy Kaymakamı Ahmet Naci Helvacı ve beraberindekiler, Baykan'ın yakınlarına başsağlığı diledi.

        Törene, Helvacı'nın yanı sıra, 95. Zırhlı Tugay Komutanlığı Kurmay Başkanı Tank Albay Uğur Yüce, Şarköy Belediye Başkanı Alpay Var, İlçe Jandarma Komutanı Oğuzhan Şimşek, Sahil Güvenlik Komutanı Bahattin Aydın, Baykan'ın yakınları ve vatandaşlar katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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