Yürüme yetisini kısmen geri kazandıran yüzmede milli takımı hedefliyor

Tekirdağ'da yaşayan 43 yaşındaki Sadık Altıntaş, 4 yıl önce geçirdiği iş kazası sonrası kaybettiği yürüme yetisini kısmen geri kazanmasını sağlayan yüzmede milli takıma seçilip uluslararası başarılar yakalamak istiyor.

Edirne'de teknisyen olarak çalıştığı iş yerinde makine parçasının omuriliğinin üzerine düşmesiyle yaralanarak yürüme yetisini yitiren Altıntaş, tekrar adım atabilmek için yüzmeye başladı.

İlk defa yarışma deneyimi yaşayacağını ve milli takıma girebilmeyi çok istediğini aktaran Altıntaş, "3 ay önce hocam yarışlardan bahsetti. Ben de o günden bu yana sıkı şekilde çalışıyorum. İyi şekilde hazırlandığımızı düşünüyorum. İnşallah milli takıma seçilip ülkemizi uluslararası organizasyonlarda temsil etmek istiyorum. Madalya kazanmak için mücadele edeceğim." diye konuştu.

Altıntaş, yüzmenin kendisi için çok yorucu olduğunu ancak seçmelere katılacak olmanın kendisini motive ettiğini dile getirdi.

Yüzmede önemli mesafe kat ettiğini ifade eden Altıntaş, "Gaziantep'ten madalyayla döneriz diye düşünüyorum." dedi.

Antrenör Anıl Bulut da Sadık Altıntaş ile 3 yıldır düzenli çalışma yaptıklarını belirtti.