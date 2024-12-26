GÜNCELLEME - 2 - Sıla bebeğin ölümüne ilişkin davanın görülmesine başlandı

Tekirdağ'da cinsel istismara uğraması ve darbedilmesi sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 2 yaşındaki Sıla bebeğin ölümüne ilişkin bebeğin annesi, birlikte yaşadığı kişi ve suça sürüklenen çocuklardan birinin babası ile suça sürüklenen 2 çocuğun yargılanmasına başlandı.

Tekirdağ 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde kapalı görülen duruşmaya, annenin birlikte yaşadığı S.Ö. ile çocuklardan birinin babası K.A. getirildi. Diğer sanıkların duruşmaya bulundukları cezaevlerinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Duruşma, anne B.Y. (29), çocuklardan birinin babası olan komşu K.A. (32) ve annenin birlikte yaşadığı S.Ö. (57) hakkında Tekirdağ 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde, suça sürüklenen çocuklar G.K. (14) ve K.A. (13) hakkında ise Tekirdağ 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davaların birleştirilmesiyle başladı. Duruşmada sanıkların savunmasının alınmasının ardından tanıklar dinlendi.

Heyet ara kararında, anne B.Y. ile suça sürüklenen çocuklar G.K. ile K.A'nın tutukluluğunun, suça sürüklenen çocuklardan K.A'nın babası K.A'nın adli kontrol şartının devamına karar vererek duruşmayı 5 Şubat Çarşamba gününe erteledi. Başka bir suçtan tutuklu diğer sanık S.Ö'nün de duruşma günü duruşmada hazır edilmesine karar verildi.

- "En ağır cezalara çarptırılmasını talep ediyoruz" Çocukların Her Türlü Şiddet, İhmal ve İstismardan Korunarak Akıl, Ruh ve Beden Sağlıklarının Gelişimi İçin Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonunun bazı üyeleri de gözlemci olarak duruşmaya katıldı. Çok sayıda siyasi, baro üyesi ve sivil toplum örgütü temsilcisi de duruşma başlamadan adliye önüne geldi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, duruşma öncesi gazetecilere, Sıla bebek için, adalet aramak için Tekirdağ'a geldiklerini söyledi. Türkiye'nin Sıla bebek ve Narin cinayetini konuştuğunu belirten Gökçen, "Bu iki cinayet üzerine TBMM'de bir araştırma komisyonu kurulmuştu. Bu araştırma komisyonunun çalışmaları doğrultusunda hepimiz, bütün milletvekilleri olarak da bu davaları yakından takip etmekle yükümlü hissediyoruz kendimizi. Ne yazık ki öyle bir döneme geldik ki, öyle bir dönemi yaşıyoruz ki artık çocukları koruyamıyoruz." diye konuştu.

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Hukuk Kurulu Başkanı Helin Görgül de Sıla bebeğin yaşam hakkını, ağır ihmaller ve kasıtlarla elinden alanların cezalandırılması ve bu vahim olayda adaletin bir an önce tecelli etmesi için burada olduklarını söyledi. Sıla bebeğin adım adım ölüme sürüklendiği dehşet verici olay karşısında sessiz kalmanın mümkün olmadığını ifade eden Görgül, "Davaya müdahil olma talebinde bulunacak ve süreci sonuna kadar takip edeceğiz. Sanıkların, hak ettikleri en ağır cezalara çarptırılmasını talep ediyor ve yargılamanın hızlı ve adil bir şekilde gerçekleştirilmesini bekliyoruz. Yaşam hakkını savunmak, adalet ve vicdan adına hepimizin sorumluluğudur. Bu mücadelede toplumun her kesimini dayanışmaya davet ediyoruz." dedi.

- "Duruşmayı takip ediyoruz" Duruşmanın başlamasının ardından Çocukların Her Türlü Şiddet, İhmal ve İstismardan Korunarak Akıl, Ruh ve Beden Sağlıklarının Gelişimi İçin Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu adına duruşmaya gözlemci olarak katılan CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, kendisinin ve Tekirdağ Barosu adına bir avukatın davaya gözlemci olarak katılmasının önemli olduğunu dile getirdi.

Sıla bebek ve bütün çocukların sesi olmak için ellerinden geleni yapmaya devam edeceklerini ifade eden Özçağdaş, "Kapalı bir görüşme yapılıyor. Çünkü yargılananlar arasında 18 yaşın altında suça sürüklenmiş çocuklar var. Çocukların ifadesi alındığından dolayı ben dahil Tekirdağ Barosu dahil dışarı çıktık. Davanın detayları konuşulacak, içeride takip ediyoruz, etmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

- "Sıla bebek için mücadelemiz devam edecek" Türkiye Barolar Birliği Genel Başkan Yardımcısı Bahar Gültekin Candemir de davanın ilk duruşmasına Türkiye Barolar Birliği olarak geldiklerini belirtti. Davaya katılım taleplerinin reddedildiğini aktaran Candemir, davayı gözlemci olarak takip etmeyi sürdüreceklerini söyledi.

Sıla bebek için mücadeleden vazgeçmeyeceklerini dile getiren Candemir, "Tekirdağ Barosu ile TBMM Araştırma Komisyonundan vekilimizin talebi kabul edildi. Bizim talebimiz reddedilse de Sıla bebek için mücadelemiz devam edecek." dedi. Tekirdağ Baro Başkanı Egemen Gürcün de adaletin peşinde Türkiye'nin dört bir yanından hukukçuların bugün Tekirdağ'da olduğunu belirtti.

Baroların duruşmaya gözlemci olarak katılacağını ifade eden Gürcün, "Bu gerçekten Tekirdağ Barosunun ve Türkiye'deki baroların mücadelesinin somutlaşmış bir biçimidir. Bu davayı başından sonuna takip edeceğiz. Şimdi içeride TBMM Çocuk Hakları Alt Komisyonu Başkanımız davayı Tekirdağ Barosu adına izlemeye başladı. Bu açıdan gelinen aşama bizim açımızdan çok değerli ve bu anlamda da bu davaya sahip çıkan herkese çok teşekkür ediyoruz." dedi.

- İstenen cezalar Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığınca anne B.Y, çocuklardan birinin babası olan komşu K.A. ve annenin birlikte yaşadığı S.Ö. hakkında hazırlanan iddianame Tekirdağ 3. Ağır Ceza Mahkemesince, suça sürüklenen çocuklar G.K. ve K.A. hakkındaki iddianame ise Tekirdağ 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti. İddianamede anne B.Y. için "ihmali davranışla kasten insan öldürme", "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme", "aile hukukundan doğan yükümlülüğün ihlali" suçlarından toplam 67 yıl hapis cezası talep edilmişti.

Suça sürüklenen çocuklardan K.A'nın babası K.A. hakkında "çocuğun cinsel istismarı", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından toplam 28 yıl 6 ay, anne B.Y'nin birlikte yaşadığı S.Ö. hakkında da "suçu bildirmeme, gizleme" suçundan 1 yıl 6 ay hapis istenmişti. Suça sürüklenen çocuklardan G.K. için "çocuğun nitelikli cinsel istismarı", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan toplam 66 yıl, K.A. hakkında ise "nitelikli cinsel istismar", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından 48 yıl ile "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis talep edilmişti.

- Olayla ilgili bebeğin annesinin de aralarında olduğu 5 kişi tutuklanmıştı Malkara ilçesinde yaşayan anne B.Y, 8 Eylül'de kızı Sıla'nın uyanmadığını belirterek Malkara Devlet Hastanesi'ne götürmüş, yapılan muayenede bebek, beyin kanaması teşhisi ve cinsel istismar şüphesiyle Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne sevk edilmiş, polise bilgi verilmişti.

Bebek, beyin ameliyatının ardından entübe halde yoğun bakıma alınmıştı. Soruşturma kapsamında anne B.Y, birlikte yaşadığı S.Ö, komşuları K.A. ile 13 yaşındaki oğlu K.A. ve 14 yaşındaki G.K. gözaltına alınmış, şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmıştı. Suça sürüklenen çocuklardan K.A'nın babası K.A. tutukluluk gözden geçirme işlemi sonrası Sulh Ceza Hakimliğince adli kontrol şartıyla tahliye edilmişti.