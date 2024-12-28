Tekirdağ'da 8 düzensiz göçmen yakalandı
Tekirdağ'da yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 8 düzensiz göçmen yakalandı.
Tekirdağ'da yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 8 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetimlerini sürdürüyor.
Ergene ilçesindeki denetimde 8 düzensiz göçmen yakalandı, insan kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 1 şüpheli gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemleri tamamlanan yabancı uyruklular İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
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