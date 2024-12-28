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        Tekirdağ'da 8 düzensiz göçmen yakalandı

        Tekirdağ'da yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 8 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.12.2024 - 16:49 Güncelleme: 28.12.2024 - 16:57
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        Tekirdağ'da 8 düzensiz göçmen yakalandı
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        Tekirdağ'da yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 8 düzensiz göçmen yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetimlerini sürdürüyor.

        Ergene ilçesindeki denetimde 8 düzensiz göçmen yakalandı, insan kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Jandarmadaki işlemleri tamamlanan yabancı uyruklular İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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