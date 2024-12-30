Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Tekirdağ'da asayiş

        Saray ilçesinde 11,5 litre kaçak içki ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.12.2024 - 09:07 Güncelleme: 30.12.2024 - 09:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tekirdağ'da asayiş
        ABONE OL
        ABONE OL

        Saray ilçesinde 11,5 litre kaçak içki ele geçirildi.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kemalpaşa Mahallesi'nde N.B'nin evinde arama yaptı.

        Ekiplere aramada 11,5 litre kaçak içki ve 57 alkol kiti ele geçirdi.

        Ev sahibi gözaltına alındı.

        - Evinde uyuşturucuyla yakalandı

        Çorlu ilçesinde evinde uyuşturucuyla yakalanan şüpheli gözaltına alındı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kemalettin Mahallesi'nde bir evde arama yaptı.

        Yapılan aramada, bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Gözaltına alınan Ç.Ç'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        - Ruhsatsız tabanca ele geçirildi

        Çerkezköy ilçesinde üst aramasında ruhsatsız tabanca ele geçirilen kişi gözaltına alındı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Fevzi Paşa Mahallesi'nde şüphe üzerine Y.Ö.Y'yi durdurdu.

        Üst aramasında ruhsatsız tabanca ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Eski belediye başkanı ve oğlu restoranda öldürülmüştü! 19 yıl sonra flaş gelişme!
        Eski belediye başkanı ve oğlu restoranda öldürülmüştü! 19 yıl sonra flaş gelişme!
        2024'te dünya ne yaşadı?
        2024'te dünya ne yaşadı?
        Gözler maaş zamlarında
        Gözler maaş zamlarında
        3 ay önce evlenmişti! Boşanma aşamasında 20'den fazla bıçak darbesi!
        3 ay önce evlenmişti! Boşanma aşamasında 20'den fazla bıçak darbesi!
        “Beşiktaş’ı güzel günlere hep birlikte taşıyacağız”
        “Beşiktaş’ı güzel günlere hep birlikte taşıyacağız”
        Yağmur ve kar uyarısı! Bu iller dikkat
        Yağmur ve kar uyarısı! Bu iller dikkat
        Metrobüste tekme ve yumruklu kavga!
        Metrobüste tekme ve yumruklu kavga!
        Otomotiv sanayisinden Avrupa uyarısı
        Otomotiv sanayisinden Avrupa uyarısı
        Trump'ın geri istediği kanal nasıl ABD kontrolüne geçmişti?
        Trump'ın geri istediği kanal nasıl ABD kontrolüne geçmişti?
        Dünyanın en ilginç 10 yılbaşı yemeği
        Dünyanın en ilginç 10 yılbaşı yemeği
        Yerli kargo İHA ilk kez envantere girdi
        Yerli kargo İHA ilk kez envantere girdi
        Eski ABD Başkanı 100 yaşında öldü
        Eski ABD Başkanı 100 yaşında öldü
        Güney Kore'de Yoon için tutuklama talebi
        Güney Kore'de Yoon için tutuklama talebi
        "Dağda yaşıyorum"
        "Dağda yaşıyorum"
        G.Saray'da Ziyech'e sürpriz talip!
        G.Saray'da Ziyech'e sürpriz talip!
        Ya Voldemort haklıysa?
        Ya Voldemort haklıysa?
        En-Nesyri için geliyorlar!
        En-Nesyri için geliyorlar!
        Âşıklar ilk kez görüntülendi
        Âşıklar ilk kez görüntülendi
        Gülşen'in Türkmenistan hali
        Gülşen'in Türkmenistan hali
        Beşiktaş'ın yeni başkanı Serdal Adalı!
        Beşiktaş'ın yeni başkanı Serdal Adalı!

        Benzer Haberler

        Tekirdağ'da firari hükümlü yakalandı
        Tekirdağ'da firari hükümlü yakalandı
        Tekirdağ'da kumar oynayan 5 kişiye para cezası kesildi
        Tekirdağ'da kumar oynayan 5 kişiye para cezası kesildi
        Tekirdağ'da deniz ulaşımına poyraz engeli
        Tekirdağ'da deniz ulaşımına poyraz engeli
        Notalarla engelini aşan Melis öğretmen azmiyle umut oluyor
        Notalarla engelini aşan Melis öğretmen azmiyle umut oluyor
        Tekirdağ'da asayiş
        Tekirdağ'da asayiş
        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı
        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı