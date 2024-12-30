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        Tekirdağ'da kaçak içki operasyonunda 2 zanlı yakalandı

        Tekirdağ'da kaçak içki operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.12.2024 - 10:30 Güncelleme: 30.12.2024 - 10:30
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        Tekirdağ'da kaçak içki operasyonunda 2 zanlı yakalandı
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        Tekirdağ'da kaçak içki operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ergene ilçesinde kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında plakaları önceden belirlenen 2 otomobilde arama yaptı.

        Otomobillerde yapılan aramalarda 123 şişe kaçak içki ve 12 litre kaçak içki ele geçirildi.

        Otomobil sürücüleri İ.Ş. ve E.Ö. gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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