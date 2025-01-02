Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Tekirdağ'da bariyere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, otomobilin bariyere çarpması sonucu yaralanan sürücü tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.01.2025 - 11:16 Güncelleme: 02.01.2025 - 11:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tekirdağ'da bariyere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, otomobilin bariyere çarpması sonucu yaralanan sürücü tedavi altına alındı.

        Ogün A. idaresindeki 34 VH 5192 plakalı otomobil, Nusratiye Mahallesi çevre yolu üzeri Emlak Konutları mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol ayrımındaki bariyere çarptı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        DEM heyeti, Bahçeli ile görüşecek
        DEM heyeti, Bahçeli ile görüşecek
        Cezaevinden çıktı, tetiğe bastı! Kan davası!
        Cezaevinden çıktı, tetiğe bastı! Kan davası!
        Yalıdaki kaçak yılbaşı partisine polis baskını
        Yalıdaki kaçak yılbaşı partisine polis baskını
        Ağabeyi 14, küçük kız 8 yaşındaydı... İki kardeş ağlattı!
        Ağabeyi 14, küçük kız 8 yaşındaydı... İki kardeş ağlattı!
        Artvin’de son 5 yılda 500'ü aşkın afet
        Artvin’de son 5 yılda 500'ü aşkın afet
        Beşiktaş'ın 11'i netleşiyor
        Beşiktaş'ın 11'i netleşiyor
        Sohbet uygulamasına engel geldi!
        Sohbet uygulamasına engel geldi!
        G.Saray'dan Eyüpspor'a yakın markaj!
        G.Saray'dan Eyüpspor'a yakın markaj!
        Esad rejimi Kasyun Dağını bomba üretim merkezi olarak kullanıyormuş
        Esad rejimi Kasyun Dağını bomba üretim merkezi olarak kullanıyormuş
        ABD'deki araçlı saldırıya dair neler biliniyor?
        ABD'deki araçlı saldırıya dair neler biliniyor?
        2025'te hangi modeller gelecek?
        2025'te hangi modeller gelecek?
        Aşk yeniden
        Aşk yeniden
        Fenerbahçe'de iki ayrılık kapıda!
        Fenerbahçe'de iki ayrılık kapıda!
        Hayatını kaybetti
        Hayatını kaybetti
        Dikkat! Herkesin başına gelebilir! Dolandırılan kadının zaferi!
        Dikkat! Herkesin başına gelebilir! Dolandırılan kadının zaferi!
        Ya kahve hiç olmasaydı?
        Ya kahve hiç olmasaydı?
        Emre, 28 yaşındaydı... Yolda yürürken kurşun yağmuru!
        Emre, 28 yaşındaydı... Yolda yürürken kurşun yağmuru!
        Yemek çekine Danıştay ayarı
        Yemek çekine Danıştay ayarı
        "Biraz düşünerek çocuk yapsınlar"
        "Biraz düşünerek çocuk yapsınlar"
        Tesla araç patladı
        Tesla araç patladı

        Benzer Haberler

        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı
        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı
        Kar örtüsü bitkiyi hastalık ve zararlılardan korumada avantaj sağlıyor
        Kar örtüsü bitkiyi hastalık ve zararlılardan korumada avantaj sağlıyor
        Tekirdağ'da "Rafa" ismi verilen saksağan tarihi çarşının maskotu oldu
        Tekirdağ'da "Rafa" ismi verilen saksağan tarihi çarşının maskotu oldu
        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı
        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı
        Tekirdağ'da asayiş
        Tekirdağ'da asayiş
        Tekirdağ'da tarlaya devrilen otomobilin sürücüsü öldü
        Tekirdağ'da tarlaya devrilen otomobilin sürücüsü öldü