Tekirdağ'da bariyere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, otomobilin bariyere çarpması sonucu yaralanan sürücü tedavi altına alındı.
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, otomobilin bariyere çarpması sonucu yaralanan sürücü tedavi altına alındı.
Ogün A. idaresindeki 34 VH 5192 plakalı otomobil, Nusratiye Mahallesi çevre yolu üzeri Emlak Konutları mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol ayrımındaki bariyere çarptı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
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