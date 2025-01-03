Tekirdağ'da staj gördüğü fabrikada yüksekten düşen öğrenci ağır yaralandı

Kapaklı Türk Metal Sendikası Meslek Lisesi'nde elektrik bölümünde çırak öğrenci olarak eğitim gören A.K'nin fabrikada staj yaptığı öğrenildi.

İstanbul yolu üzerinde bulunan bir fabrikanda staj yaptığı sırada dengesini kaybeden lise öğrencisi A.K. (17) 6 metre yükseklikten zemine düştü.

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