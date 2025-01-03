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        Tekirdağ'da staj gördüğü fabrikada yüksekten düşen öğrenci ağır yaralandı

        Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde staj yaptığı fabrikada yüksekten düşen öğrenci ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.01.2025 - 14:29 Güncelleme: 03.01.2025 - 14:35
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        Tekirdağ'da staj gördüğü fabrikada yüksekten düşen öğrenci ağır yaralandı
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        Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde staj yaptığı fabrikada yüksekten düşen öğrenci ağır yaralandı.

        İstanbul yolu üzerinde bulunan bir fabrikanda staj yaptığı sırada dengesini kaybeden lise öğrencisi A.K. (17) 6 metre yükseklikten zemine düştü.

        Çalışanların haber vermesiyle olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ağır yaralanan A.K. ilk müdahalenin ardından ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı.

        Kapaklı Türk Metal Sendikası Meslek Lisesi'nde elektrik bölümünde çırak öğrenci olarak eğitim gören A.K'nin fabrikada staj yaptığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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