Tekirdağ'da staj gördüğü fabrikada yüksekten düşen öğrenci ağır yaralandı
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde staj yaptığı fabrikada yüksekten düşen öğrenci ağır yaralandı.
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde staj yaptığı fabrikada yüksekten düşen öğrenci ağır yaralandı.
İstanbul yolu üzerinde bulunan bir fabrikanda staj yaptığı sırada dengesini kaybeden lise öğrencisi A.K. (17) 6 metre yükseklikten zemine düştü.
Çalışanların haber vermesiyle olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan A.K. ilk müdahalenin ardından ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı.
Kapaklı Türk Metal Sendikası Meslek Lisesi'nde elektrik bölümünde çırak öğrenci olarak eğitim gören A.K'nin fabrikada staj yaptığı öğrenildi.
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