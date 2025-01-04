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        Tekirdağ'da zabıta ekipleri denetim yaptı

        Süleymanpaşa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, gıda işletmelerinde denetim gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.01.2025 - 09:20 Güncelleme: 04.01.2025 - 09:24
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        Tekirdağ'da zabıta ekipleri denetim yaptı
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        Süleymanpaşa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, gıda işletmelerinde denetim gerçekleştirdi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, denetimlerde ekipler, lokanta, restoran ve kafelerde incelemelerde bulundu.

        Ekipler, iş yerlerinde, hijyen koşulları, ruhsat, vergi levhası ve genel işletme düzenini kontrol etti.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Volkan Nallar, insanların sağlığının kendileri için önemli olduğunu belirtti.

        Özellikle üniversite öğrencilerinin yoğun olduğu mahallelerde denetimlerini artırdıklarını aktaran Nallar, "Gençlerimizin sağlıklı ve güvenli ortamlarda ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri bizim için çok önemli. Bu nedenle zabıta ekiplerimizle düzenli olarak denetimler gerçekleştiriyoruz. Belediye olarak her zaman öğrencilerimizin yanındayız." ifadelerini kullandı.

        Zabıta ekiplerinin denetimlerinin belirli aralıklarla devam edeceği belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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