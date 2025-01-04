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        Tekirdağ'da sahilin bir kısmı kırmızı yosunla kaplandı

        Tekirdağ'da kuvvetli rüzgar nedeniyle sahilde kırmızı yosun birikti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.01.2025 - 13:12 Güncelleme: 04.01.2025 - 13:36
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        Tekirdağ'da sahilin bir kısmı kırmızı yosunla kaplandı
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        Tekirdağ'da kuvvetli rüzgar nedeniyle sahilde kırmızı yosun birikti.

        Kentte dünden bu yana etkili olan lodosla oluşan dalgalar, kıyıya yosun ve çeşitli atıklar sürükledi.

        Sahildeki bazı alanlarda kırmızı yosun birikti.

        Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Lokman Hakan Tecer, AA muhabirine, yosunların bazı dönemlerde rüzgar nedeniyle kıyıya toplandığını söyledi.

        Yosunların çevre kirliliğinden kaynaklanmadığını aktaran Tecer, "Vatandaşların telaşlanmasını gerektirecek bir durum söz konusu değil. Belki kötü koku yapabilir, onun dışında bir olumsuz etkisi olmaz. Zamanla biriken yosunlar tekrar denizde dağılıyor." dedi.

        Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu da kırmızı yosunların çevreye herhangi bir zararı olmadığını sadece kötü koku yaptığını dile getirdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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