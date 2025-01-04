Tekirdağ'da bir evde çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak dumandan etkilenen ev sahibi S.S. ile diğer dairelerde oturan 2 kişiyi tahliye etti.

Alipaşa Mahallesi'nde bir apartmanın 3'üncü katından duman çıktığını gören çevre sakinleri durumu polis ve itfaiyeye bildirdi.

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