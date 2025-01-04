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        Tekirdağ'da bir evde çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi

        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir evde çıkan yangın nedeniyle dumandan etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.01.2025 - 21:32 Güncelleme: 04.01.2025 - 21:39
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        Tekirdağ'da bir evde çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi
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        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir evde çıkan yangın nedeniyle dumandan etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Alipaşa Mahallesi'nde bir apartmanın 3'üncü katından duman çıktığını gören çevre sakinleri durumu polis ve itfaiyeye bildirdi.

        Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak dumandan etkilenen ev sahibi S.S. ile diğer dairelerde oturan 2 kişiyi tahliye etti.

        Ambulansta ilk müdahaleleri yapılan 3 kişi Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        İtfaiye ekiplerince söndürülen yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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