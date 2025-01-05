Tekirdağ'da asayiş
Çorlu ilçesinde bir otomobilde 5 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.
Çorlu ilçesinde bir otomobilde 5 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler, Kemalettin Mahallesi'nde şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.
Otomobilde yapılan aramada 5 bin makaron ele geçirdi.
Araç sürücüsü hakkında adli işlem başlatıldı.
- Üst aramasında uyuşturucu ele geçirildi
Süleymanpaşa ilçesinde üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çiftlikönü Mahallesi'nde şüphe üzerine H.İ'yi durdurdu.
Üst aramasında bir miktar uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.
-Ruhsatsız tabanca ele geçirildi
Süleymanpaşa ilçesinde üst aramasında ruhsatsız tabanca ele geçirilen kişi gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Değirmenaltı Mahallesi'nde şüphe üzerine H.B'yi durdurdu.
Üst aramasında ruhsatsız tabanca ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
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