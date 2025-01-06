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        Tekirdağ'da yunuslar görüntülendi

        Tekirdağ'ın Ayvasıl mevkisinde suyun yüzeyine çıkan yunuslar cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.01.2025 - 11:47 Güncelleme: 06.01.2025 - 11:47
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        Tekirdağ'da yunuslar görüntülendi
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        Tekirdağ'ın Ayvasıl mevkisinde suyun yüzeyine çıkan yunuslar cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

        Şarköy ilçesinde ATV turları düzenleyen Ali Yabir, Ayvasıl mevkisinde gördüğü yunusları, cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

        Yabir, AA muhabirine, her zaman böyle anların denk gelmediğini belirterek, "Yunusları görünce hem sevindik hem de bu güzelliği kayıt altına almak istedim. Üç yunus uzun bir süre gösteri yaptı sanki." dedi.

        Yunuslar bir süre sonra gözden kayboldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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