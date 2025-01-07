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        Tekirdağ'dan kısa kısa

        Çorlu Belediyesi ocak ayı olağan meclis toplantısı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.01.2025 - 13:01 Güncelleme: 07.01.2025 - 13:28
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        Çorlu Belediyesi ocak ayı olağan meclis toplantısı yapıldı.

        Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt başkanlığında meclis salonunda gerçekleştirilen toplantıda, gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı.

        Toplantıda, 2024 yılı aralık yılına ait çalışmalar hakkında meclise bilgilendirme sunumu gerçekleştirildi.

        Çorlu Belediyesince okulların ihtiyaçlarının karşılanması için 1 milyon 500 lira bütçe ayrılmasının görüşüldüğü toplantıda, zabıta personeline ödenecek maktu fazla çalışma ücretinin tespiti, sözleşmeli personel çalıştırılması ve ücretinin tespit edilmesi, belediye başkanına amatör spor kulüpleri ile protokol yapma yetkisi verilmesi konuları oy birliğiyle kabul edildi.

        - Çorlu'da arama kurtarma ekibinin eğitimleri sürüyor

        Çorlu Belediyesi Arama ve Kurtarma Ekibi eğitimlerini sürdürüyor.

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından kamu kurum ve kuruluşlarında "Depremde arama ve kurtarma eğitimi" vermeye devam ediyor.

        Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, yaptığı yazılı açıklamada, ekibin yaptığı çalışmalarla farkındalık oluşturduğunu belirtti.

        Planlan çalışmalar kapsamında 364 kişiye eğitim verildiğini aktaran Sarıkurt, "Personellerimiz özveriyle eğitimlere devam ediyor. Bu eğitimlerde vatandaşlarımıza, deprem, yangın, sel gibi afetlerde alınması gereken önlemler, doğru davranış biçimleri ve afet sonrasında yapılacaklar detaylı bir şekilde anlatılıyor." ifadelerini kullandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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