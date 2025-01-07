Çorlu Belediyesi ocak ayı olağan meclis toplantısı yapıldı.

Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt başkanlığında meclis salonunda gerçekleştirilen toplantıda, gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı.

Toplantıda, 2024 yılı aralık yılına ait çalışmalar hakkında meclise bilgilendirme sunumu gerçekleştirildi.

Çorlu Belediyesince okulların ihtiyaçlarının karşılanması için 1 milyon 500 lira bütçe ayrılmasının görüşüldüğü toplantıda, zabıta personeline ödenecek maktu fazla çalışma ücretinin tespiti, sözleşmeli personel çalıştırılması ve ücretinin tespit edilmesi, belediye başkanına amatör spor kulüpleri ile protokol yapma yetkisi verilmesi konuları oy birliğiyle kabul edildi.

- Çorlu'da arama kurtarma ekibinin eğitimleri sürüyor Çorlu Belediyesi Arama ve Kurtarma Ekibi eğitimlerini sürdürüyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından kamu kurum ve kuruluşlarında "Depremde arama ve kurtarma eğitimi" vermeye devam ediyor. Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, yaptığı yazılı açıklamada, ekibin yaptığı çalışmalarla farkındalık oluşturduğunu belirtti.