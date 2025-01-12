Çırak bulamayan eşiyle 8 yıldır tarım makineleri imalatı ve tamiri yapıyor

Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesinde yaşayan Dilek İnam, çırak bulmakta güçlük çeken eşine tarım makineleri imalat ve tamirinde yardım ederek aile bütçesine katkı sunuyor.

İlçedeki Küçük Sanayi Sitesi'nde eşinin atölyesine 8 yıl önce gitmeye başlayan İnam, bu süreçte kaynak, taşlama, montaj ve boya gibi işleri öğrendi.

Eşinin yardımcısı haline gelen İnam, ev işlerinin ardından dükkana gelerek makine imalat sürecinde görev alıyor.

İnam, AA muhabirine, işini sevdiğini ve keyifle yaptığını söyledi.

Eşine destek olmaktan mutlu olduğunu belirten İnam, "Eşimle birlikte tarım makineleri imalatı ve tamiri yapıyoruz. Eşimle çalışırken bu süreçte birçok şeyi öğrendim. Kaynak, taşlama ve birçok farklı işi yaparak eşime yardım ediyorum. Tabi bu işin zorluğu da oluyor." dedi.

İnam, ev işlerini hallettikten sonra makinelerin başına geçtiğini anlattı.

Kadınların her işi yapabileceğini dile getiren İnam, "Eşimin yanında çalışmaktan dolayı çok mutluyum. İş yerimize gelen müşteriler beni usta gibi çalışırken gördüklerinde şaşırıyorlar. Bu işin bir zorluğu yok, kadın arkadaşlar için söylüyorum. Kadının başaramayacağı bir şey yok, yeter ki istesin." diye konuştu.

İnam'ın eşi Kader İnam da mesleğinin zor olduğunu, çalışacak çırak ve kalfa bulamadığını aktardı.

Eşinin işi öğrenerek bir ustadan farksız çalıştığını vurgulayan İnam, "Eşimden destek alıyorum. Benim yanımda her şeyi öğrendi ve bir usta gibi çalışıyor. Demirin işlenmesinden kaynağa, montajdan boyaya kadar her işi yapıyor. Tabi eşimin burada da işi bitmiyor, aynı zamanda ev işlerini de yapıyor. Benden daha çok çalışıyor." ifadesini kullandı.