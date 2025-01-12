Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Tekirdağ'da otomobilin çarptığı kadın öldü

        Tekirdağ'ın Saray ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan kadın, otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.01.2025 - 20:50 Güncelleme: 12.01.2025 - 20:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tekirdağ'da otomobilin çarptığı kadın öldü
        ABONE OL

        Tekirdağ'ın Saray ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan kadın, otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

        B.K'nin kullandığı 59 AGY 691 plakalı otomobil, Yeniköy Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Satiye Esenlikçi'ye (66) çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Sağlık görevlilerince Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırılan Esenlikçi kurtarılamadı.

        Gözaltına alınan sürücü, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

        Öte yandan, kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Heyecan sürüyor!
        Heyecan sürüyor!
        Yerli ve milli NAVTEX devreye girdi
        Yerli ve milli NAVTEX devreye girdi
        Amasya'da sondaj sırasında göçük! İki işçiden acı haber
        Amasya'da sondaj sırasında göçük! İki işçiden acı haber
        Süper Lig'de harcama limitleri açıklandı!
        Süper Lig'de harcama limitleri açıklandı!
        Yangın bölgesinde Türk ünlülerin de evleri var
        Yangın bölgesinde Türk ünlülerin de evleri var
        Korkunç olay! Anne ve kızı ölü, baba ağır yaralı
        Korkunç olay! Anne ve kızı ölü, baba ağır yaralı
        "Grönland'ı satın alma asker gönder"
        "Grönland'ı satın alma asker gönder"
        Meşhur sokakta cinayet
        Meşhur sokakta cinayet
        "Avrupa'yı yeniden harika yapalım"
        "Avrupa'yı yeniden harika yapalım"
        Yavru gorilin adı belli oldu
        Yavru gorilin adı belli oldu
        Ünlülerin yangın raporu
        Ünlülerin yangın raporu
        Los Angeles'taki yangınlarda son durum ne?
        Los Angeles'taki yangınlarda son durum ne?
        Ünlü oyuncunun dramı
        Ünlü oyuncunun dramı
        Hastaneleri dolduran norovirüse dikkat!
        Hastaneleri dolduran norovirüse dikkat!
        En güçlü bağışıklık güçlendiriciler!
        En güçlü bağışıklık güçlendiriciler!
        "Keşke çocuklaşsalar"
        "Keşke çocuklaşsalar"
        Ünlü şarkıcı Ece Seçkin’in annesi gasp dehşeti yaşadı! Aracın modelinden olay çözüldü
        Ünlü şarkıcı Ece Seçkin’in annesi gasp dehşeti yaşadı! Aracın modelinden olay çözüldü
        Cumhuriyet tarihinde ilk
        Cumhuriyet tarihinde ilk
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Keskin Band!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Keskin Band!
        Depremde ağır hasarlı araçları "change" etmişler! 40 milyon liralık vurgun, 15 gözaltı
        Depremde ağır hasarlı araçları "change" etmişler! 40 milyon liralık vurgun, 15 gözaltı

        Benzer Haberler

        Tekirdağ'da kızını ve birlikte yaşadığı kadını silahla öldüren kişi intihar...
        Tekirdağ'da kızını ve birlikte yaşadığı kadını silahla öldüren kişi intihar...
        Villada anne ve kızı ölü, baba ise ağır yaralı bulundu (2)
        Villada anne ve kızı ölü, baba ise ağır yaralı bulundu (2)
        AK Parti Tekirdağ İl Başkanı Gümüş, "Cumhurbaşkanı'na hakaret"ten tutuklana...
        AK Parti Tekirdağ İl Başkanı Gümüş, "Cumhurbaşkanı'na hakaret"ten tutuklana...
        Villada anne ve kızı ölü, baba ise ağır yaralı bulundu
        Villada anne ve kızı ölü, baba ise ağır yaralı bulundu
        Tekirdağ'da çalıntı motosikletle kaza yapan şüpheli yaralandı
        Tekirdağ'da çalıntı motosikletle kaza yapan şüpheli yaralandı
        Çırak bulamayan eşiyle 8 yıldır tarım makineleri imalatı ve tamiri yapıyor
        Çırak bulamayan eşiyle 8 yıldır tarım makineleri imalatı ve tamiri yapıyor