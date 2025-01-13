Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Tekirdağ'da göçmen kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

        Tekirdağ'da düzenlenen operasyonda 3 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.01.2025 - 13:06 Güncelleme: 13.01.2025 - 13:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tekirdağ'da göçmen kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı
        ABONE OL

        Tekirdağ'da düzenlenen operasyonda 3 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Süleymanpaşa ilçesinde düzensiz göçmenlerin taşındığı tespit edilen otomobilde arama yapıldı.

        Otomobilde 3 düzensiz göçmen ile kaçak geçişe aracılık ettikleri değerlendirilen 2 şüpheli yakalandı.

        Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne teslim edildi.

        Göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İstanbul ile Erzurum aynı!
        İstanbul ile Erzurum aynı!
        Gazze'de ateşkesin ayrıntıları belli oldu
        Gazze'de ateşkesin ayrıntıları belli oldu
        Borsa ikinci yarıda hareketlenir
        Borsa ikinci yarıda hareketlenir
        YHT biletlerine zam: Yeni ücretler açıklandı
        YHT biletlerine zam: Yeni ücretler açıklandı
        Beşiktaş'ta 'kalite' arayışı!
        Beşiktaş'ta 'kalite' arayışı!
        Trump göreve gelmeden göçmenler harekete geçti
        Trump göreve gelmeden göçmenler harekete geçti
        Penaltı ve kırmızı kart verilmeli miydi?
        Penaltı ve kırmızı kart verilmeli miydi?
        Bakan Işıkhan Habertürk'te: İhtiyaç olursa güncelleme yapabiliriz
        Bakan Işıkhan Habertürk'te: İhtiyaç olursa güncelleme yapabiliriz
        Her mutfakta var: Faydaları saymakla bitmiyor
        Her mutfakta var: Faydaları saymakla bitmiyor
        Jose Mourinho kararını verdi!
        Jose Mourinho kararını verdi!
        İstanbul'da yaşanmıştı... Sokaktaki infazın yeni görüntüsü!
        İstanbul'da yaşanmıştı... Sokaktaki infazın yeni görüntüsü!
        "Rakibini adeta sindirdi"
        "Rakibini adeta sindirdi"
        İşte o kanserin nedenleri!
        İşte o kanserin nedenleri!
        35 milyonluk telif iddiasına açıklama
        35 milyonluk telif iddiasına açıklama
        Ölümle sonuçlanan kazada nakli sağlayamayan doktorlara ceza!
        Ölümle sonuçlanan kazada nakli sağlayamayan doktorlara ceza!
        Kızı cinsel saldırıya uğradı! Tetikçi bulup vurdurttu!
        Kızı cinsel saldırıya uğradı! Tetikçi bulup vurdurttu!
        Yangın bölgesinde Türk ünlülerin de evleri var
        Yangın bölgesinde Türk ünlülerin de evleri var
        OSD'den hurda teşviki talebi
        OSD'den hurda teşviki talebi
        Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat hakkında gözaltı kararı
        Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat hakkında gözaltı kararı
        Akdeniz Belediyesi'nde kayyum atandı
        Akdeniz Belediyesi'nde kayyum atandı

        Benzer Haberler

        Marmara'da artan müsilaj balıkçıları vurdu; avlanamıyorlar
        Marmara'da artan müsilaj balıkçıları vurdu; avlanamıyorlar
        Tekirdağ'daki Atatürk Evi'nde Ulu Önder'den hatıra kahve fincanı sergileniy...
        Tekirdağ'daki Atatürk Evi'nde Ulu Önder'den hatıra kahve fincanı sergileniy...
        Tekirdağ'da otomobilin çarptığı kadın öldü
        Tekirdağ'da otomobilin çarptığı kadın öldü
        Tekirdağ'da kızını ve birlikte yaşadığı kadını silahla öldüren kişi intihar...
        Tekirdağ'da kızını ve birlikte yaşadığı kadını silahla öldüren kişi intihar...
        Villada anne ve kızı ölü, baba ise ağır yaralı bulundu (2)
        Villada anne ve kızı ölü, baba ise ağır yaralı bulundu (2)
        AK Parti Tekirdağ İl Başkanı Gümüş, "Cumhurbaşkanı'na hakaret"ten tutuklana...
        AK Parti Tekirdağ İl Başkanı Gümüş, "Cumhurbaşkanı'na hakaret"ten tutuklana...