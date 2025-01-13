Tekirdağ'da göçmen kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı
Tekirdağ'da düzenlenen operasyonda 3 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı.
Tekirdağ'da düzenlenen operasyonda 3 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Süleymanpaşa ilçesinde düzensiz göçmenlerin taşındığı tespit edilen otomobilde arama yapıldı.
Otomobilde 3 düzensiz göçmen ile kaçak geçişe aracılık ettikleri değerlendirilen 2 şüpheli yakalandı.
Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne teslim edildi.
Göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.