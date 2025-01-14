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        Tekirdağ'da kısa kısa

        Şarköy ilçesinde zeytin ve zeytinyağı sektörüne yönelik toplantı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.01.2025 - 11:15 Güncelleme: 14.01.2025 - 11:15
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        Tekirdağ'da kısa kısa
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        Şarköy ilçesinde zeytin ve zeytinyağı sektörüne yönelik toplantı düzenlendi.

        Kaymakamlıkta düzenlenen toplatıda, zeytin ve zeytinden elde edilen zeytinyağının satış ve pazarlama imkanlarının artırılması, güvenilir gıda arzının oluşturulması konulaerı görüşüldü.

        Toplantıda Tekirdağ Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda ve Yem Şube Müdürü Pasin Akbulut zeytin ve zeytinyağı hakkında katılımcıları bilgilendirdi.

        Trakya Kalkınma Ajansı Proje Sorumlusu Gamze İnan Sarıca da zeytin ve zeytinyağının satışı, marka ve markalaşmanın önemi, patent alımı ve önemi konusunda sunum yaptı.

        -Şarköy'de KADES uygulaması tanıtılıyor

        Şarköy'de polis ekipleri, aile içi şiddetle mücadele ve Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında bilgilendirme çalışması yaptı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, KADES uygulamasının tanıtımı ve bilgilendirme faaliyetlerini sürdürüyor.

        Bu kapsamda ekipler, Cumhuriyet Meydanı'nda, kahvehanelerde ve uygulama noktalarında vatandaşlara aile içi şiddetin önlenmesi konusunda bilgi vererek, broşür dağıttı.

        Vatandaşlar, ekiplere teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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