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        Tekirdağ'da eski eşini bıçaklayarak öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi

        Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde eski eşini bıçaklayarak öldüren tutuklu sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.01.2025 - 11:17 Güncelleme: 14.01.2025 - 11:17
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        Tekirdağ'da eski eşini bıçaklayarak öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi
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        Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde eski eşini bıçaklayarak öldüren tutuklu sanığın yargılanmasına devam edildi.

        3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, "Tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanan tutuklu sanık R.K, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı.

        Duruşmada maktul Ayşenur Akkurt'un babası Ahmet Akkurt ile taraf avukatı da hazır bulundu.

        Mahkeme heyeti, mazeret bildiren sanık avukatına daha sonra savunma yapması için süre vererek, duruşmayı erteledi.

        Şarköy'de 19 Ocak 2023'te eski eşi R.K. (33) ile yaşayan Ayşenur Akkurt'tan (30) haber alamayan yakınları, durumu polise bildirmişti. İhbar üzerine eve gelen ekipler, Akkurt'un bıçaklanarak hayatını kaybettiğini tespit etmişti. Bileklerinde kesikler bulunan baygın haldeki R.K. ise sağlık ekiplerince Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırılmış, tedavisinin ardından gözaltına alınmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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