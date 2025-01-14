Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Tekirdağ'da narkotik uygulamalarında 9 şüpheli tutuklandı

        Tekirdağ'da son bir haftada gerçekleşen narkotik uygulamalarında gözaltına alınan 9 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.01.2025 - 12:36 Güncelleme: 14.01.2025 - 12:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tekirdağ'da narkotik uygulamalarında 9 şüpheli tutuklandı
        ABONE OL

        Tekirdağ'da son bir haftada gerçekleşen narkotik uygulamalarında gözaltına alınan 9 zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma yaptı.

        Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda 90 şüpheli gözaltına alındı.

        Adreslerde yapılan aramada, 662 uyuşturucu hap, 308 gram sentetik uyuşturucu, 141 gram esrar, ev tüfeği ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 25 bin 820 lira ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından 12 şüpheli adliyeye sevk edildi.

        Şüphelilerden 9'u çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Taşlı vahşette cani yakalandı!
        Taşlı vahşette cani yakalandı!
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Nevzat Bahtiyar'ın avukatı Ali Eryılmaz: Yüksel "Salim yaptı" dedi!
        Nevzat Bahtiyar'ın avukatı Ali Eryılmaz: Yüksel "Salim yaptı" dedi!
        "Penaltı ve 2 kırmızı kart gerekirdi"
        "Penaltı ve 2 kırmızı kart gerekirdi"
        Cumhurbaşkanlığı yönlendirdi
        Cumhurbaşkanlığı yönlendirdi
        Tam 145 bin 520 kutu ilaç! Baba ile oğlu birbirini suçladı!
        Tam 145 bin 520 kutu ilaç! Baba ile oğlu birbirini suçladı!
        "G.Saray kaçıyor F.Bahçe kovalıyor!"
        "G.Saray kaçıyor F.Bahçe kovalıyor!"
        Eksi 18 derece seferberliği!
        Eksi 18 derece seferberliği!
        Topkapı Sarayı 'silahtar'lara emanet
        Topkapı Sarayı 'silahtar'lara emanet
        Narin Güran cinayetinde halıların kriminal raporu ortaya çıktı!
        Narin Güran cinayetinde halıların kriminal raporu ortaya çıktı!
        Los Angeles’taki yangının algı olduğunu iddia etti
        Los Angeles’taki yangının algı olduğunu iddia etti
        Bağışıklık sistemine destek en iyi 10 besin!
        Bağışıklık sistemine destek en iyi 10 besin!
        Cimbom'un dört atlısı!
        Cimbom'un dört atlısı!
        Akciğer kanserini yendi: 40 yıllık arkadaşımı bıraktım
        Akciğer kanserini yendi: 40 yıllık arkadaşımı bıraktım
        Bagajda 800 km! Yol kontrolünde ortaya çıktı
        Bagajda 800 km! Yol kontrolünde ortaya çıktı
        "Zirve yolundaki inadını gösterdi"
        "Zirve yolundaki inadını gösterdi"
        Yürek yakan olay... Gölde kadın cesedi bulundu!
        Yürek yakan olay... Gölde kadın cesedi bulundu!
        Evlenme ve doğum yardımı şartları
        Evlenme ve doğum yardımı şartları
        Los Angeles'taki yangınlar sonrası ABD'de sigorta krizi
        Los Angeles'taki yangınlar sonrası ABD'de sigorta krizi
        Los Angeles yangını neden çıktı?
        Los Angeles yangını neden çıktı?

        Benzer Haberler

        Tekirdağ'dan kısa kısa
        Tekirdağ'dan kısa kısa
        Tekirdağ'da poyraz 3 gündür deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor
        Tekirdağ'da poyraz 3 gündür deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor
        Tekirdağ'dan kısa kısa
        Tekirdağ'dan kısa kısa
        Tekirdağ'da eski eşini bıçaklayarak öldüren sanığın yargılanmasına devam ed...
        Tekirdağ'da eski eşini bıçaklayarak öldüren sanığın yargılanmasına devam ed...
        Tekirdağ'da kısa kısa
        Tekirdağ'da kısa kısa
        Tekirdağ'da üniversite öğrencileri İl Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti
        Tekirdağ'da üniversite öğrencileri İl Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti