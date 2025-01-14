Tekirdağ'da narkotik uygulamalarında 9 şüpheli tutuklandı

Adreslerde yapılan aramada, 662 uyuşturucu hap, 308 gram sentetik uyuşturucu, 141 gram esrar, ev tüfeği ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 25 bin 820 lira ele geçirildi.

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