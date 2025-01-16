Tekirdağ'da kış tedbirleri toplantısı yapıldı

Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'ndeki toplantıya, Vali Yardımcısı Günay Öztürk, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, İl Jandarma Komutanı Ahmet Çetin, Sahil Güvenlik Karakol Komutanı Yüzbaşı Can Çakıcı, Çorlu Atatürk Havalimanı Müdürü Ahmet Gündoğmuş, Tekirdağ Bölge Liman Başkanı İrfan Kızıltaş, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanı Koral El, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanı Erdin Eral, İtfaiye Dairesi Başkanı Cengiz Çelik, AFAD İl Müdürü Taha Yasin Çekiç ve kurum müdürleri katıldı.

Ulaşım konusunun ele alındığı toplantıda, olumsuz hava koşullarıyla mücadelenin daha etkin ve verimli olması gerektiği vurgulandı.

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