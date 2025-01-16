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        Tekirdağ'da poyraz nedeniyle sahilin bir kısmı kırmızı yosunla kaplandı

        Tekirdağ'da kuvvetli rüzgar nedeniyle sahilin bir kısmında kırmızı yosun birikti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.01.2025 - 14:35 Güncelleme: 16.01.2025 - 14:40
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        Tekirdağ'da poyraz nedeniyle sahilin bir kısmı kırmızı yosunla kaplandı
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        Tekirdağ'da kuvvetli rüzgar nedeniyle sahilin bir kısmında kırmızı yosun birikti.

        Kentte 5 gündür etkili olan poyrazla oluşan dalgalar, kıyıya yosun ve çeşitli atıkları sürükledi.

        Sahildeki bazı alanlarda kırmızı yosun birikti.

        Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Lokman Hakan Tecer, AA muhabirine, yosunların rüzgar nedeniyle bazı dönemlerde kıyıda biriktiğini söyledi.

        Yosunların zaman zaman sadece kötü kokuya neden olduğunu ifade eden Tecer, "Yosunlar çevre kirliliğinden kaynaklanmıyor. Vatandaşlar bazen endişelenebiliyor. Bunda telaşlanacak bir durum yok. Rüzgarla gelip biriken yosunlar daha sonra yine kayboluyor." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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