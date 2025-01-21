Tekirdağ'da asayiş
Süleymanpaşa ilçesinde otomobilinde uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.
Süleymanpaşa ilçesinde otomobilinde uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bahçelievler Mahallesi'nde şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.
Aramada, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Otomobil sürücüsü M.A. gözaltına alındı.
- Üst aramasında uyuşturucu ele geçirildi
Süleymanpaşa ilçesinde üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Aydoğdu Mahallesi'nde şüphe üzerine G.G'yi durdurdu.
Üst aramasında bir miktar uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.
- Evinde ruhsatsız tabanca ele geçirildi
Süleymanpaşa ilçesinde evinde ruhsatsız tabanca ele geçirilen kişi gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Namık Kemal Mahallesi'nde şüphe üzerine M.S.Ç'nin evinde arama yaptı.
Aramada, ruhsatsız tabanca ve fişek ele geçirilen ev sahibi gözaltına alındı.
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