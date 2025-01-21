Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Tekirdağ'da asayiş

        Süleymanpaşa ilçesinde otomobilinde uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.01.2025 - 14:24 Güncelleme: 21.01.2025 - 14:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tekirdağ'da asayiş
        ABONE OL

        Süleymanpaşa ilçesinde otomobilinde uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bahçelievler Mahallesi'nde şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

        Aramada, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

        Otomobil sürücüsü M.A. gözaltına alındı.

        - Üst aramasında uyuşturucu ele geçirildi

        Süleymanpaşa ilçesinde üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Aydoğdu Mahallesi'nde şüphe üzerine G.G'yi durdurdu.

        Üst aramasında bir miktar uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

        - Evinde ruhsatsız tabanca ele geçirildi

        Süleymanpaşa ilçesinde evinde ruhsatsız tabanca ele geçirilen kişi gözaltına alındı.

        İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Namık Kemal Mahallesi'nde şüphe üzerine M.S.Ç'nin evinde arama yaptı.

        Aramada, ruhsatsız tabanca ve fişek ele geçirilen ev sahibi gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kartalkaya'da otel yangını: 10 ölü, 32 yaralı!
        Kartalkaya'da otel yangını: 10 ölü, 32 yaralı!
        Kartalkaya'yı Kartalkaya yapan adamın oteli
        Kartalkaya'yı Kartalkaya yapan adamın oteli
        Hastane önünde çaresiz bekleyiş!
        Hastane önünde çaresiz bekleyiş!
        İşte olağan şüpheliler! Mutfak ve tatbikat soruları!
        İşte olağan şüpheliler! Mutfak ve tatbikat soruları!
        Çarşafla kurtulmaya çalıştılar
        Çarşafla kurtulmaya çalıştılar
        Ünlülerin yangın faciası üzüntüsü
        Ünlülerin yangın faciası üzüntüsü
        "Başınız sağ olsun"
        "Başınız sağ olsun"
        Yıldız Dağı'nda otelde patlama! Yaralılar var
        Yıldız Dağı'nda otelde patlama! Yaralılar var
        İşte Okan Buruk'un Kiev 11'i!
        İşte Okan Buruk'un Kiev 11'i!
        İsmail Kartal'ın yeni adresini duyurdular!
        İsmail Kartal'ın yeni adresini duyurdular!
        Yabancılar en çok nereden ev aldı?
        Yabancılar en çok nereden ev aldı?
        Sadece bir kapıdan geçersen hayatta kalabilirsin!
        Sadece bir kapıdan geçersen hayatta kalabilirsin!
        ABD-Meksika sınırında "ulusal acil durum"!
        ABD-Meksika sınırında "ulusal acil durum"!
        Papa: Trump bunu yaparsa kara leke olur
        Papa: Trump bunu yaparsa kara leke olur
        Sanders'tan Trump'ın yemin törenindeki bu kareye tepki
        Sanders'tan Trump'ın yemin törenindeki bu kareye tepki
        Trump'tan Avrupa'ya yeni enerji tehdidi
        Trump'tan Avrupa'ya yeni enerji tehdidi
        2'nci Pavlovic harekatı!
        2'nci Pavlovic harekatı!
        "Onlar olmadan bir anlamı yok"
        "Onlar olmadan bir anlamı yok"
        Mopaş Marketçilik halka açılıyor
        Mopaş Marketçilik halka açılıyor
        2. ve 3. Lig'de haftanın canlı yayınlanacak maçları
        2. ve 3. Lig'de haftanın canlı yayınlanacak maçları

        Benzer Haberler

        Tekirdağ İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı
        Tekirdağ İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı
        Dr. Bal: Binalar mimari proje aşamasında yangına dirençli olarak tasarlanma...
        Dr. Bal: Binalar mimari proje aşamasında yangına dirençli olarak tasarlanma...
        Adliyeden firar eden şüpheli yakalandı
        Adliyeden firar eden şüpheli yakalandı
        Astım hastalığını hafifletmek için başladığı muaythaide 15 madalya kazandı
        Astım hastalığını hafifletmek için başladığı muaythaide 15 madalya kazandı
        Tekirdağ'da marketlerden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3...
        Tekirdağ'da marketlerden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3...
        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu kapsamında yakalanan 9 şüpheli tutuklandı
        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu kapsamında yakalanan 9 şüpheli tutuklandı