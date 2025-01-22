Tekirdağ'da kaçak kazı yaptığı iddia edilen 5 şüpheli yakalandı
Tekirdağ'da kaçak kazı yaptığı iddia edilen 5 şüpheli gözaltına alındı.
Tekirdağ'da kaçak kazı yaptığı iddia edilen 5 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı ve izinsiz kazı yapanlara yönelik çalışma başlattı.
Ekipler, Malkara ilçesinde kaçak kazı yapan A.U, M.B, E.K, N.G. ve İ.P'nin adreslerini belirledi.
Tekirdağ ve İstanbul'da belirlenen adreslerde yapılan aramalarda 7 cep telefonu, kuru sıkı tabanca ve kaçak kazı için kullanılan malzemeler ele geçirildi.
Gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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