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        Tekirdağ'da motosiklet denetimleri sürüyor

        Tekirdağ'da polis ekiplerince motosikletlere yönelik denetimler sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.01.2025 - 11:12 Güncelleme: 27.01.2025 - 11:16
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        Tekirdağ'da motosiklet denetimleri sürüyor
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        Tekirdağ'da polis ekiplerince motosikletlere yönelik denetimler sürüyor.

        İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, 27 günde, 6 bin 13 motosiklet ve sürücüsünün evraklarını kontrol etti.

        Denetimlerde kural ihlali yapan sürücülere cezai işlem uygulandı. Eksikleri bulunan bazı motosikletler ise trafikten men edildi.

        Kontrollerin devam edeceği belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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