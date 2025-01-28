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        Tekirdağ Valisi Soytürk'ten derneklere ziyaret

        Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Türkiye Sakatlar Derneği Tekirdağ Şubesi, Altınokta Körler Derneği ve Trakya Çölyak Sağlıklı Yaşam Derneği'ni ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.01.2025 - 11:55 Güncelleme: 28.01.2025 - 11:58
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        Tekirdağ Valisi Soytürk'ten derneklere ziyaret
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        Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Türkiye Sakatlar Derneği Tekirdağ Şubesi, Altınokta Körler Derneği ve Trakya Çölyak Sağlıklı Yaşam Derneği'ni ziyaret etti.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre Soytürk, ziyaret ettiği Türkiye Sakatlar Derneği Tekirdağ Şubesinde başkan Meziyet Erol ve dernek üyeleri tarafından karşılandı.

        Vali Soytürk, derneğin faaliyetleri hakkında Erol'dan bilgi aldı.

        Ziyarette, engelli vatandaşların karşılaştığı sorunlar ve çözümleriyle ilgili fikir alışverişinde bulunuldu.

        Soytürk, daha sonra Altınokta Körler Derneği Tekirdağ Şubesi'ni ziyaret ederek, başkan Kemal Yıldız ve üyelerle bir süre sohbet etti.

        Yıldız, görme engelli vatandaşların taleplerini Soytürk'e iletti.

        Ardından Soytürk, Trakya Çölyak Sağlıklı Yaşam Derneği'ni ziyaret ederek, dernek başkanı Bahar Ayşegül Gülcü'den çalışmaları hakkında bilgi aldı.

        Ziyaretlerde Vali Soytürk'e eşi Nurdan Soytürk de eşlik etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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