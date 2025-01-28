Tekirdağ'da eşini darbederek ölümüne neden olan sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi

Avukat Onur Tatar, Buse Ateş Suna'nın eşi tarafından darp edilmesinin ardından hastaneye gittiği gece tetkiklerini yapmayan doktor A.F.O. hakkında Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasını talep etti.

Buse Ateş Suna'nın babası Yaşar Ateş de kızının sürekli şiddet gördüğünü iddia ederek, Enes Suna'nın en ağır cezayı almasını istedi.

Tekirdağ 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Enis Suna, Buse Ateş Suna'nın annesi Ayşe ve babası Yaşar Ateş, Tekirdağ Barosuna kayıtlı avukatlar ile taraf avukatları katıldı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde eşi Buse Ateş Suna'yı darbederek ölümüne neden olduğu öne sürülen sanığın yargılandığı davada mütalaa açıklandı.

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