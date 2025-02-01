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        Tekirdağ'da vatandaşlara 1 ton mıhlama dağıtıldı

        Tekirdağ'da "1. Hamsi ve Mıhlama Festivali" kapsamında katılımcılara yaklaşık 1 ton mıhlama ikram edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.02.2025 - 14:39 Güncelleme: 01.02.2025 - 14:47
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        Tekirdağ'da vatandaşlara 1 ton mıhlama dağıtıldı
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        Tekirdağ'da "1. Hamsi ve Mıhlama Festivali" kapsamında katılımcılara yaklaşık 1 ton mıhlama ikram edildi.

        Karadeniz İlleri Kültür, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğince, Karadeniz Mahallesi'nde gerçekleştirilen festival ikinci gününde de devam ediyor.

        Vatandaşlar, Trabzon ekmeği, Akçaabat köftesi, Vakfıkebir tereyağı gibi Karadeniz Bölgesi'ne ait yöresel yemek ve ürünlerin sergilendiği stantları gezip kemençe eşliğinde horon oynuyor.

        Festival kapsamında, Trabzon'dan getirilen yöresel ürünlerle kazanlarda yapılan yaklaşık 1 ton mıhlama vatandaşlara dağıtıldı.

        Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar da alanda vatandaşlara mıhlama ikramında bulundu.

        Dernek Başkanı Muharrem Akyüz, gazetecilere, festivalin dolu dolu geçtiğini söyledi.

        Kente yeni bir festival kazandırdıkları için mutlu olduklarını ifade eden Akyüz, "Hamsi tadında mıhlama kıvamında festivalimiz son sürat devam ediyor. Vatandaşlarımızın festivale ilgisi çok güzel. Burada ustalar tarafından yapılan yöresel ürünümüz mıhlama vatandaşlara dağıtılıyor. Çok güzel ve çok leziz bir ortam var. Seneye galiba bu mıhlamayı 5 ton yapacağız. Yarın da hamsi ikramımız var. Herkesi buraya bekliyoruz." dedi.

        Akyüz, Karadeniz kültürünü Tekirdağ'da yaşattıklarını aktararak, festivali geleneksel hale getirmek istediklerini dile getirdi.

        İstanbul'dan festival için gelen Ömer Şahin de Trabzonlu olduğunu ve bu tür etkinliklere katılarak memleket hasretinin gidermeye çalıştığını belirtti.

        Yarın festivale katılan vatandaşlara 4,5 ton hamsi ikram edilecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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