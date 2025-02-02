Şarkıcı Resul Dindar Tekirdağ'da konser verdi

Şarkıcı Resul Dindar, Tekirdağ'da sahne aldı.

Karadeniz Mahallesi'nde, Karadeniz İlleri Kültür, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğince düzenlenen "1. Hamsi ve Mıhlama Festivali"nin kapanış programında şarkıcı Resul Dindar Tekirdağlılarla buluştu.

Hayranları tarafından uzun süre alkışlanan Dindar, "Duman Aldı Dağlara", "Gümüşhane Kızları", "Oy Trabzon", "Geldi Bir Karaduman" ve "Ateşle Oynuyorsun" gibi şarkılarını seslendirdi.

Şarkıcının hayranları, şarkılara zaman zaman eşlik etti.

Dindar, Tekirdağ'da olmaktan mutlu olduğunu belirterek, kendisini dinleyenlere teşekkür etti.

Dernek Başkanı Muharrem Akyüz de 3 gün süren festivali değerli bir sanatçının birbirinden eşsiz şarkılar seslendirdiği konserle tamamladıklarını söyledi.

Festivalde 3 gün boyunca yaklaşık 200 bin kişiyi ağırladıklarını ifade eden Akyüz, beklediklerinden daha fazla ilgili gören festivali geleneksel hale getirmek istediklerini dile getirdi.