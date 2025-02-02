Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Şarkıcı Resul Dindar Tekirdağ'da konser verdi

        Şarkıcı Resul Dindar, Tekirdağ'da sahne aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.02.2025 - 21:18 Güncelleme: 02.02.2025 - 21:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şarkıcı Resul Dindar Tekirdağ'da konser verdi
        ABONE OL

        Şarkıcı Resul Dindar, Tekirdağ'da sahne aldı.

        Karadeniz Mahallesi'nde, Karadeniz İlleri Kültür, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğince düzenlenen "1. Hamsi ve Mıhlama Festivali"nin kapanış programında şarkıcı Resul Dindar Tekirdağlılarla buluştu.

        Hayranları tarafından uzun süre alkışlanan Dindar, "Duman Aldı Dağlara", "Gümüşhane Kızları", "Oy Trabzon", "Geldi Bir Karaduman" ve "Ateşle Oynuyorsun" gibi şarkılarını seslendirdi.

        Şarkıcının hayranları, şarkılara zaman zaman eşlik etti.

        Dindar, Tekirdağ'da olmaktan mutlu olduğunu belirterek, kendisini dinleyenlere teşekkür etti.

        Dernek Başkanı Muharrem Akyüz de 3 gün süren festivali değerli bir sanatçının birbirinden eşsiz şarkılar seslendirdiği konserle tamamladıklarını söyledi.

        Festivalde 3 gün boyunca yaklaşık 200 bin kişiyi ağırladıklarını ifade eden Akyüz, beklediklerinden daha fazla ilgili gören festivali geleneksel hale getirmek istediklerini dile getirdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ege'deki depremlere uzmanlardan yorum: Patlama ve deprem üretimi olabilir
        Ege'deki depremlere uzmanlardan yorum: Patlama ve deprem üretimi olabilir
        Fenerbahçe'den müthiş geri dönüş!
        Fenerbahçe'den müthiş geri dönüş!
        Baba Gültekin'den Yargıtay'ın kararına tepki
        Baba Gültekin'den Yargıtay'ın kararına tepki
        Trump: Acı ama gerçek
        Trump: Acı ama gerçek
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        8 gollü maçta Kasımpaşa fırtınası!
        8 gollü maçta Kasımpaşa fırtınası!
        Diş çekiminden ölümde dava açıldı!
        Diş çekiminden ölümde dava açıldı!
        Sosyal konut seferberliği başlıyor!
        Sosyal konut seferberliği başlıyor!
        Minibüsler yarıştı, hamile yolcu fenalaştı!
        Minibüsler yarıştı, hamile yolcu fenalaştı!
        'Çok kazandığı halde az vergi ödeyen' sanatçılar da radarda
        'Çok kazandığı halde az vergi ödeyen' sanatçılar da radarda
        “Yavaş'ın ön seçime itirazı yok"
        “Yavaş'ın ön seçime itirazı yok"
        Şara ilk yurt dışı ziyareti kapsamında Suudi Arabistan'da
        Şara ilk yurt dışı ziyareti kapsamında Suudi Arabistan'da
        Elektrik faturalarında yeni dönem başladı
        Elektrik faturalarında yeni dönem başladı
        Beşiktaş'ta ayrılık: Al-Musrati
        Beşiktaş'ta ayrılık: Al-Musrati
        Morata, Galatasaray için İstanbul'da!
        Morata, Galatasaray için İstanbul'da!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Bade Karakoç!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Bade Karakoç!
        İki kalp ağrısı, iki eser çıkarttı
        İki kalp ağrısı, iki eser çıkarttı
        Değişen hayatını anlattı
        Değişen hayatını anlattı
        Dünyanın en garip evlilik gelenekleri!
        Dünyanın en garip evlilik gelenekleri!
        Eşi, gözaltına alındı
        Eşi, gözaltına alındı

        Benzer Haberler

        Tekirdağ'da fesitvalde vatandaşlara 5 ton hamsi dağıtıldı
        Tekirdağ'da fesitvalde vatandaşlara 5 ton hamsi dağıtıldı
        Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi geçen yıl 1 milyon 825...
        Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi geçen yıl 1 milyon 825...
        Karadenizli kadınlar yöresel kıyafetleriyle Tekirdağ'da şenliklere renk kat...
        Karadenizli kadınlar yöresel kıyafetleriyle Tekirdağ'da şenliklere renk kat...
        Böceklerin kışı canlı geçirmesi tarımsal üretimi olumsuz etkiliyor
        Böceklerin kışı canlı geçirmesi tarımsal üretimi olumsuz etkiliyor
        Tekirdağ'da asayiş
        Tekirdağ'da asayiş
        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli yakalandı
        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli yakalandı