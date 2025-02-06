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        Trakya'da gübre bayilerine yönelik denetimler sürüyor

        Tarım ve Orman Bakanlığının çiftçilerin güvenilir gübreye erişimini temin etmek, taklit ve tağşiş gübrelerin piyasaya girişini önlemek amacıyla başlattığı uygulama kapsamında Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'nde gübre bayilerinde denetimler gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2025 - 15:13 Güncelleme: 06.02.2025 - 15:23
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        Trakya'da gübre bayilerine yönelik denetimler sürüyor
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        Tarım ve Orman Bakanlığının çiftçilerin güvenilir gübreye erişimini temin etmek, taklit ve tağşiş gübrelerin piyasaya girişini önlemek amacıyla başlattığı uygulama kapsamında Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'nde gübre bayilerinde denetimler gerçekleştirildi.

        Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, kentin farklı noktalarındaki gübre ve zirai ilaç bayileri, gübre üreticisi, ithalatçısı ve dağıtıcılarında etiket denetimi ve numune denetimi yaptı, topladıkları verileri Gübre Takip Sistemi'ne kaydetti.

        İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, denetimin ardından gazetecilere, ülke genelinde üreticilerin emeğini korumak için denetimlerinin sürdüğünü söyledi.

        Trakya çiftçisinin ve gübre bayilerinin bilinçli ve doğru tarım yaptıklarını aktaran Aksoy, herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmadıklarını belirtti.

        Aksoy, gübrenin kararında atılması gerektiğini ifade ederek, "Fazla gübre fazla ürün değil. Fazla gübre çevreyi kirletir. Bitkiye, çeşide ve türe uygun gübre kullanalım. Gübre denetimi şunun için önemlidir. Gübrenin ham maddesi doğal gazdır. Doğal gaz yurt dışından ithal ediliyor. Biz ne kadar verimli şekilde gübremizi kullanırsak, ülkemizin yurt dışına çıkacak olan dövizini o adar azaltmış oluruz." diye konuştu.

        Çiftçilerin gübreyi tarlalarına hava durumunu takip ederek atmaları tavsiyesinde bulunan Aksoy, bu durumun bitkiye daha faydalı olacağını dile getirdi.

        Ekiplerin Edirne ve Kırklareli'nde de denetimleri sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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