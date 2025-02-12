Tekirdağ Kültür ve Turizm Müdürü Karaküçük'ten TEFOD'a ziyaret
Tekirdağ Kültür ve Turizm Müdürü Ömer Faruk Karaküçük, Tekirdağ Fotoğraf Derneğini (TEFOD) ziyaret etti.
Tekirdağ Kültür ve Turizm Müdürü Ömer Faruk Karaküçük, Tekirdağ Fotoğraf Derneğini (TEFOD) ziyaret etti.
Dernek Başkanı Halil İbrahim Üzmezoğlu'ndan çalışmaları hakkında bilgi alan Karaküçük, dernek üyeleriyle bir süre sohbet etti.
Karaküçük, dernek üyesi herkesin şehrin tanıtımına önemli katkılar sunduğunu söyledi.
Tekirdağ'ın önemli bir turizm kenti olduğunu belirten Karaküçük, fotoğraf tutkunlarının kentle ilgili çektikleri karelerin gelecek nesiller için güzel arşiv olduğunu ifade etti.
Üzmezoğlu da 13 yıldır dernek olarak faaliyetlerini sürdürdüklerini dile getirdi.
Tekirdağ'ın tanıtımı konusunda dernek olarak her zaman ellerinden geleni yaptıklarını aktaran Üzmezoğlu, Karaküçük'e teşekkür etti.
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