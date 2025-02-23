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        GÜNCELLEME - Tekirdağ'da çevreye yayılan "doğal gaz kokusu"nun nedeni tespit edildi

        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir alışveriş merkezinin çevresinden yayılan "doğal gaz kokusu"nun, bir fabrika tarafından kaçak olarak dereye bırakılan kimyasal madde kaynaklı olduğu belirlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.02.2025 - 01:17 Güncelleme: 23.02.2025 - 01:17
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        GÜNCELLEME - Tekirdağ'da çevreye yayılan "doğal gaz kokusu"nun nedeni tespit edildi
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        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir alışveriş merkezinin çevresinden yayılan "doğal gaz kokusu"nun, bir fabrika tarafından kaçak olarak dereye bırakılan kimyasal madde kaynaklı olduğu belirlendi.

        Ali Paşa Mahallesi'ndeki alışveriş merkezinin çevresinden "yoğun doğal gaz kokusu yayıldığını" belirten vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye, doğal gaz, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ekipler bölgede bir süre çalışma yaptı.

        Çorlu Kaymakamı Murat Eren, AA muhabirine, kokunun alışveriş merkezinden geldiği düşünülerek ekiplerin söz konusu alışveriş merkezinin doğal gaz hattını kestiğini söyledi.

        Kokunun alışveriş merkezinden gelmediğinin belirlendiğini ifade eden Eren, "İlçemizde akşam saatlerinde bir gaz kokusu meydana geldi. Bunun nedenini ilgili ekipler araştırıyor. Ama korkulacak bir durum söz konusu değil. Koku bir bölgede hissedildi." dedi.

        - Dereye atık bırakıldığı tespit edildi

        Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, dün akşam kentte yoğun bir şekilde hissedilen ve şikayetlere neden olan kötü kokuyla ilgili yetkili kurumların gece boyunca mesai yaparak titizlikle çalıştığını belirtti.

        Sarıkurt, şu bilgileri verdi:

        "Yetkili kurumlar, şehrimizin kuzeyinde, Velimeşe bölgesindeki bir fabrikanın Sinandede Deresi'ne kaçak olarak kimyasal saldığını tespit etmişlerdir. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü yetkilileri ile Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi yetkililerinin tespitleri sonrasında olay yerinde tutanak tutulmuş ve söz konusu firmaya cezai işlem uygulanacağı bilgisi alınmıştır. Hemşehrilerimizin güveni ve huzuru için Çorlu Belediye Başkanlığı olarak hukuki süreç başlatacağımızı kamuoyuna bildirir, bu süreçte aktif görev alan yetkili kurumlara ve gece boyunca olayın takipçisi olan çalışma arkadaşlarıma Çorlu'muz adına teşekkür ederim. Hukuki süreç tamamlandıktan sonra para kazanma hırsıyla Çorluluların sağlığını tehdit eden bu firmanın adını paylaşacağımı da şimdiden beyan ediyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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