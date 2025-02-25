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        Tekirdağ Valisi Soytürk'e ziyaretler

        Trakya Elektrik Dağıtım AŞ (TREDAŞ) Genel Müdürü Necati Ergin ve Çorlu İş İnsanları ve Sanayiciler Derneği (ÇİSAD) Başkanı Abdullah Kasapoğlu, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk'ü ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.02.2025 - 09:42 Güncelleme: 25.02.2025 - 09:42
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        Tekirdağ Valisi Soytürk'e ziyaretler
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        Trakya Elektrik Dağıtım AŞ (TREDAŞ) Genel Müdürü Necati Ergin ve Çorlu İş İnsanları ve Sanayiciler Derneği (ÇİSAD) Başkanı Abdullah Kasapoğlu, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk'ü ziyaret etti.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, TREDAŞ Genel Müdürü Ergin ve Vali Soytürk bir süre görüştü.

        Ergin, kurumun çalışmaları hakkında Soytürk'e bilgi verdi. Soytürk de Ergin'e yeni görevinde başarılar diledi.

        ÇİSAD Başkanı Kasapoğlu ve yönetim kurulu üyeleri de Soytürk'ü ziyaret ederek bir süre sohbet etti.

        Soytürk, başkan seçilen Kasapoğlu ve yönetim kurulu üyelerini tebrik etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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