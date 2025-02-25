Tekirdağ Valisi Soytürk'e ziyaretler

Trakya Elektrik Dağıtım AŞ (TREDAŞ) Genel Müdürü Necati Ergin ve Çorlu İş İnsanları ve Sanayiciler Derneği (ÇİSAD) Başkanı Abdullah Kasapoğlu, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk'ü ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, TREDAŞ Genel Müdürü Ergin ve Vali Soytürk bir süre görüştü.

Ergin, kurumun çalışmaları hakkında Soytürk'e bilgi verdi. Soytürk de Ergin'e yeni görevinde başarılar diledi.

ÇİSAD Başkanı Kasapoğlu ve yönetim kurulu üyeleri de Soytürk'ü ziyaret ederek bir süre sohbet etti.

Soytürk, başkan seçilen Kasapoğlu ve yönetim kurulu üyelerini tebrik etti.