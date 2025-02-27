Tekirdağ'da "Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası" düzenlendi

Turnuva sorumlusu ve Hasan Yılmaz Kurt Ortaokulu Müdürü Mustafa İpek, turnuva ile öğrencilerin strateji ve zeka becerilerini geliştirmek istediklerini söyledi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde, öğrencilerin problem çözme ve analitik düşünme becerilerinin gelişimine katkı sunmak ve bilişsel özelliklerini geliştirmek amacıyla düzenlenen turnuvaya 13 okul katıldı.

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