Süleymanpaşa Belediyesi Meclisi toplandı

Ayrıca şubat ayında yapılan meclis toplantısında belediye ihtisas komisyonlarına havale edilen evraklar görüşülerek karara bağlandı.

Uluslararası 59. Tekirdağ Kiraz Festivali'nin bütçesinin belirlenmesi ve 100. Yıl Mahallesi'nde bulunan Sanayi Caddesi'nin isminin Kadriye Nazif Gölge Caddesi olarak değiştirilmesi komisyona havale edildi.

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