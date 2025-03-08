Çorlu ilçesinde, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında etkinlik düzenlendi.

Çorlu Spor Salonu’nda yapılan etkinlikte, voleybol müsabakaları gerçekleştirildi.

Turnuvaya katılan kadınlar, dereceye girmek için mücadele etti.

Yapılan etkinlik sonunda Yıldızlar takımı birinci oldu.

Dereceye giren takımlara Çorlu Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Şenol Doğramacı ödüllerini verdi.

Doğramacı, organizasyonun çok anlamlı olduğu ve bu tür etkinlikleri düzenlemeye devam edeceklerini söyledi.

- Çorlu'da toplu iftarlar devam ediyor

Çorlu Belediyesince düzenlenen iftar programları devam ediyor.

Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, belediye olarak ilçenin çeşitli mahallelerinde iftar yemekleri düzenleme geleneğini her yıl olduğu gibi bu yılda sürdürdüklerini belirtti.

Sarıkurt, ramazanın birlik, beraberlik, hoşgörü ve anlayış ayı olduğunu ifade ederek, "İftar programında hemşerilerimizle bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadık. Dayanışmanın soframıza, bereketin şehrimize yayıldığı bu güzel akşamda bizlerle olan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Birlikte nice ramazanlara erişmeyi diliyorum." dedi.