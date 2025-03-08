Tekirdağ'da polis ekipleri, kadın sürücülerin gününü kutladı
Tekirdağ'da polis ekipleri, kadın sürücülerin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.
Tekirdağ'da polis ekipleri, kadın sürücülerin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.
İl Emniyet Müdürlüğü görevlileri, yol kontrol noktalarında kadın sürücülerin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü tebrik etti.
Kadın sürücülere çiçek veren ekipler, trafik kuralları hakkında bilgilendirme yaptı.
Sürücüler de polis ekiplerine teşekkür etti.
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