Tekirdağ'da aranan 2 firari hükümlü yakalandı

Yapılan çalışma sonucu "Yakın akrabayı öldürme" suçundan müebbet hapis cezası bulunan İ.A ile aynı suçtan aranan T.S'yi Süleymanpaşa ilçesi Nusratiye Mahallesi'nde yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan zanlılara yönelik çalışma yaptı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.