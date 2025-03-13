Tekirdağ'da aranan 2 firari hükümlü yakalandı
Tekirdağ'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü cezaevine teslim edildi.
Tekirdağ'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü cezaevine teslim edildi.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan zanlılara yönelik çalışma yaptı.
Yapılan çalışma sonucu "Yakın akrabayı öldürme" suçundan müebbet hapis cezası bulunan İ.A ile aynı suçtan aranan T.S'yi Süleymanpaşa ilçesi Nusratiye Mahallesi'nde yakalandı.
Hükümlüler işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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