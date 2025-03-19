Tekirdağ'da asayiş
Süleymanpaşa ilçesinde evinde uyuşturucu hap ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.
Süleymanpaşa ilçesinde evinde uyuşturucu hap ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Aydoğdu Mahallesi'nde A.E'nin evinde arama yaptı.
Aramada, bir miktar uyuşturucu hap ele geçirildi.
Ev sahibi gözaltına alındı.
- Üst aramasında uyuşturucu ele geçirildi
Çorlu ilçesinde üst aramasında sentetik uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Muhittin Mahallesi'nde şüphe üzerine E.B'yi durdurdu.
Şüphelinin üst aramasında bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Zanlı gözaltına alındı.
- Ergene'de 18 bin 860 makaron ele geçirildi
Ergene ilçesinde 18 bin 860 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler, iki işletmede yaptıkları aramalarda 18 bin 860 makaron ele geçirdi.
İşletme sahipleri hakkında işlem başlatıldı.
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