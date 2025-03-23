Tekirdağ'dan kısa kısa
Süleymanpaşa Belediyesince düzenlenen "Halk Sofraları" iftar programları devam ediyor.
Süleymanpaşa Belediyesince düzenlenen "Halk Sofraları" iftar programları devam ediyor.
Ramazan ayı boyunca farklı mahallelerde kurulan iftar sofraları, Kumbağ Mahallesi'nde kuruldu.
Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar, iftar öncesi vatandaşlarla bir süre sohbet etti.
Konuşmaların ardından dua edildi, okunan ezanla oruçlar açıldı.
İftar sonrası çocuklar için çeşitli etkinlikler düzenlendi.
- Tekirdağ'da üreticiler bilgilendirildi
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 81 ilde düzenlenen "Cuma Buluşmaları" kapsamında Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde üreticiler bilgilendirildi.
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen programlarda, üreticilere tarımsal üretim planlaması, yeni destekleme modeli, Çiftçi Kayıt Sistemi işlemleri ve tarım sigortaları hakkında bilgi verildi.
Üreticilerin sorularını cevaplayan ekipler, talep ve önerileri dinledi.
Cuma Buluşmaları kapsamında 3 mahallede toplantı gerçekleştirildi.
Toplantıda üreticilerin sorularını yanıtladı.
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