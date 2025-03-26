Tekirdağ'da silah ticareti iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı

Araçta yapılan aramada, 6 tabanca, 7 tabanca şarjörü ve 10 tabanca mermisi ele geçirildi.

Tekirdağ'da silah ve mühimmat ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

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