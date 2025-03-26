Tekirdağ'da silah ticareti iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı
Tekirdağ'da silah ve mühimmat ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Tekirdağ'da silah ve mühimmat ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, silah ticareti yaptığı iddiasıyla takibe aldıkları İ.E. yönetimindeki aracı Kapaklı ilçesinde durdurdu.
Araçta yapılan aramada, 6 tabanca, 7 tabanca şarjörü ve 10 tabanca mermisi ele geçirildi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.E, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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