Yeşilay, Tekirdağ'da üniversite öğrencilerini bağımlılığa karşı bilinçlendirdi

Yeşilayın 105 yıldır bağımlılıklarla mücadele eden önemli bir aile olduğunu aktaran Soykırlı, Tekirdağ'da bağımlılığın her türlüsüyle mücadele ettiklerini belirtti.

Yeşilay Tekirdağ Şube Başkanı Zafer Soykırlı, AA muhabirine, üniversite öğrencilerini tütün, alkol, teknoloji ve kumar bağımlılığına karşı bilinçlendirmek için çalıştıklarını söyledi.

Yeşilay Tekirdağ Şubesi, üniversite öğrencilerini zararlı alışkanlıklardan korumak ve bağımlılığa karşı bilinçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor.

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