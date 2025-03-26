Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Yeşilay, Tekirdağ'da üniversite öğrencilerini bağımlılığa karşı bilinçlendirdi

        Yeşilay Tekirdağ Şubesi, üniversite öğrencilerini zararlı alışkanlıklardan korumak ve bağımlılığa karşı bilinçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.03.2025 - 14:18 Güncelleme: 26.03.2025 - 14:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yeşilay, Tekirdağ'da üniversite öğrencilerini bağımlılığa karşı bilinçlendirdi
        ABONE OL

        Yeşilay Tekirdağ Şubesi, üniversite öğrencilerini zararlı alışkanlıklardan korumak ve bağımlılığa karşı bilinçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor.

        Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Genç Yeşilay Topluluğunca üniversitenin sosyal yaşam merkezinde açılan stantta, Yeşilay ve YEDAM'ın tanıtımı yapıldı, üniversite öğrencilerine sağlıklı yaşam hakkında bilgi verildi.

        Yeşilay Tekirdağ Şube Başkanı Zafer Soykırlı, AA muhabirine, üniversite öğrencilerini tütün, alkol, teknoloji ve kumar bağımlılığına karşı bilinçlendirmek için çalıştıklarını söyledi.

        Yeşilayın 105 yıldır bağımlılıklarla mücadele eden önemli bir aile olduğunu aktaran Soykırlı, Tekirdağ'da bağımlılığın her türlüsüyle mücadele ettiklerini belirtti.

        NKÜ öğrencisi Eda Ütkün ise akranlarını bilgilendirerek bağımlılığa yönelik uyarılarda bulunduklarını anlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Adalet Bakanı'ndan İmralı ziyareti açıklaması
        Adalet Bakanı'ndan İmralı ziyareti açıklaması
        Bakan Şimşek: Programımızı kararlılıkla uygulayacağız
        Bakan Şimşek: Programımızı kararlılıkla uygulayacağız
        "Aradığımız birçok şey Arda Güler'de var"
        "Aradığımız birçok şey Arda Güler'de var"
        Arkadaş katiline istenen ceza açıklandı!
        Arkadaş katiline istenen ceza açıklandı!
        2. ve 3. Lig'de günün CANLI yayınlanan maçları
        2. ve 3. Lig'de günün CANLI yayınlanan maçları
        Sebebi psikolojik olabilir!
        Sebebi psikolojik olabilir!
        Elektriğe zam mı geliyor?
        Elektriğe zam mı geliyor?
        "Beni sattın"
        "Beni sattın"
        Gardi'den Osimhen açıklaması!
        Gardi'den Osimhen açıklaması!
        İhanet ettiğini kabul etti
        İhanet ettiğini kabul etti
        Derbi öncesi para mesaisi!
        Derbi öncesi para mesaisi!
        "Aralarında gönül ilişkisi olduğunu öğrendim!" 'Yasak aşk' katliamı!
        "Aralarında gönül ilişkisi olduğunu öğrendim!" 'Yasak aşk' katliamı!
        Yolcu uçağında "Uçağınızı bombalayacağız" demişti... Cezası belli oldu!
        Yolcu uçağında "Uçağınızı bombalayacağız" demişti... Cezası belli oldu!
        Motosikletliyi silahla tehdit etti!
        Motosikletliyi silahla tehdit etti!
        Silahlar çekildi! 1 ölü, 3 ağır yaralı... Kanlı kavga!
        Silahlar çekildi! 1 ölü, 3 ağır yaralı... Kanlı kavga!
        Mithat Körler'in ablası çıktı
        Mithat Körler'in ablası çıktı
        Dünyanın en eski şehirleri
        Dünyanın en eski şehirleri
        Biri ehliyetsiz öteki dikkatsiz! Bağıra bağıra gelen kaza!
        Biri ehliyetsiz öteki dikkatsiz! Bağıra bağıra gelen kaza!
        Danimarka kadınlar için zorunlu askerlik planını hızlandıracak
        Danimarka kadınlar için zorunlu askerlik planını hızlandıracak

        Benzer Haberler

        Tekirdağ'da silah ticareti iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı
        Tekirdağ'da silah ticareti iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı
        Tekirdağ'da asayiş
        Tekirdağ'da asayiş
        Tekirdağ'da uyuşturucuyla yakalanan 5 şüpheli gözaltına alındı
        Tekirdağ'da uyuşturucuyla yakalanan 5 şüpheli gözaltına alındı
        Tekirdağ'dan kısa kısa
        Tekirdağ'dan kısa kısa
        Tekirdağ'da bu yıl 300 bin fidan toprakla buluşacak
        Tekirdağ'da bu yıl 300 bin fidan toprakla buluşacak
        Tekirdağ'da horoz dövüştürenlere baskın; 28 kişiye 258 bin lira ceza
        Tekirdağ'da horoz dövüştürenlere baskın; 28 kişiye 258 bin lira ceza